Динамика основных макроэкономических показателей российской экономики в начале 2026 года стала отрицательной. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает The Moscow Times.

"В январе этого года валовой внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство сократилось на 0,8%", – сообщил Путин со ссылкой на данные "Росстата".

Он отметил, что для российских властей "здесь нет ничего неожиданного". Диктатор добавил, что правительству РФ необходимо вернуть страну "на траекторию устойчивого экономического роста".

Федеральный бюджет России по итогам января–февраля показал дефицит в 3,5 трлн рублей (41,73 млрд долларов) и снизился по общим доходам. По мнению Путина, сегодня Кремлю необходимо "принять взвешенные решения" и гарантировать его "долгосрочную стабильность".

Спад ВВП в январе, о котором ранее сообщил "Росстат", стал первым для России с 2023 года.

В прошлом году, согласно официальной статистике, экономический рост в стране-агрессоре замедлился почти в пять раз – до 1% и оказался вдвое ниже первоначальных прогнозов.

Из 28 основных отраслей промышленности в минусе год завершили 21: добыча полезных ископаемых сократилась на 1,6%, металлурги сократили выпуск на 2,1%, фабрики одежды и обуви – на 3,5%. Впервые за 15 лет упало производство продуктов питания – на 0,5%.

На 2026 год российские власти сначала планировали рост экономики более чем на 2%, затем снизили прогноз до 1,3%, но и он может оказаться слишком оптимистичным.

По данным Bloomberg, Минэкономразвития РФ рассматривает возможность снижения прогноза до 0,7%. Кроме того, там готовят секвестр бюджета, сырьевые доходы которого в начале года упали вдвое.

Под 10-процентное сокращение, по словам источников издания, попадут все расходы, кроме военных и защищенных, к которым относятся, в частности, социальные статьи.

Замедление экономики грозит бюджету РФ недополучением доходов, не связанных с нефтегазовой отраслью, несмотря на налоговую реформу, которая предусматривает повышение НДС и налогов на малый бизнес.

По расчетам российских специалистов, казна может недополучить 500 млрд рублей (6,09 млрд долларов) НДС и 100–200 млрд рублей (1,2–2,4 млрд долларов) налога на прибыль.

С учетом того, что бюджетные расходы, скорее всего, превысят план примерно на 1 трлн рублей (11,85 млрд долларов), дефицит вместо запланированного снижения может увеличиться почти до 8 трлн рублей (95,49 млрд долларов).

Ранее стало известно, что россияне все реже пользуются банковскими услугами и вновь отдают предпочтение наличным из-за проблем с мобильным интернетом и новых ограничений в финансовой сфере.

Отток средств из российской банковской системы объясняют сочетанием нескольких факторов: усилением контроля за финансовыми операциями, перебоями в работе интернет-инфраструктуры и отказом от сбережений в пользу текущих расходов.

В целом экономика России сталкивается с усилением структурных дисбалансов и высокой зависимостью от военных расходов. Аналитики отмечают, что экономика РФ все больше ориентируется на военное производство, что может привести к достижению "точки невозврата" уже в 2026 году.

