На глубине 5112 метров в море нашли странные объекты: они не должны были быть там

Ученые на глубине более пяти километров обнаружили поразительное количество человеческих отходов на самом дне Средиземного моря, в месте, которое когда-то считалось далеким от повседневного загрязнения.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Marine Pollution Bulletin, были получены под руководством Мигеля Канальса из Университета Барселоны совместно с международной группой исследователей.

Удивительное количество отходов в отдаленной впадине

Отмечается, что во время экспедиции исследователи насчитали 167 объектов на морском дне на глубине 5112 метров. Из них 148 были четко идентифицированы как морской мусор, в основном пластик, стекло, металл и бумага.

Согласно исследованию, это одна из самых высоких концентраций мусора, когда-либо наблюдавшихся на таких глубинах. Место находится примерно в 60 километрах к западу от Пелопоннеса, внутри Греческой впадины, глубокой и относительно замкнутой структуры.

Чтобы добраться туда, ученые использовали подводный аппарат Limiting Factor. Во время одного погружения аппарат провел 43 минуты у дна, преодолев около 650 метров и сделав снимки, которые показали, насколько широко распространены обломки.

Как мусор оказывается на такой глубине

Путешествие этих отходов менее загадочно, чем может показаться. Мигель Канальс объяснил:

"Некоторые легкие отходы, такие как пластик, попадают с побережья, откуда они уходят в Калипсо-Дип, расположенный всего в 60 километрах. Некоторые виды пластика, такие как пакеты, дрейфуют чуть выше дна, пока не будут частично или полностью засыпаны или не распадутся на более мелкие фрагменты".

Интересно, что исследование показало, что обломки могут перемещаться из южной части Ионического моря, Адриатического моря и близлежащих греческих вод. Поверхностные вихри, представляющие собой вращающиеся течения, также могут собирать плавающие отходы и толкать их к желобу, где они в конечном итоге тонут.

Исследователи заметили скопления обломков, расположенные в линии, а также следы на морском дне.

"Мы также обнаружили свидетельства сброса с лодок мешков с мусором, о чем свидетельствует скопление различных видов отходов, за которым следует почти прямолинейная борозда. К сожалению, что касается Средиземного моря, то можно с уверенностью сказать, что "ни один дюйм его не чист", - заявил ученый.

Отмечается, что форма Калипсо-Дип играет здесь важную роль. Она действует как естественный бассейн, куда всё, что попадает, стремится остаться.

Как заявили в Caladan Oceanic, течения внутри желоба очень слабые, обычно около 2 сантиметров в секунду, что способствует оседанию мусора и затрудняет его удаление. Со временем это приводит к накоплению.

Камеры зафиксировали лишь несколько видов, включая рыбу Coryphaenoides mediterraneus и креветку Acanthephyra eximia. В более богатых средах, говорят ученые, подобное загрязнение может по-разному влиять на морскую жизнь.

