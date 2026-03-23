Готовят ли крепость или удар по Украине: эксперты объяснили суматоху на аэродроме под Москвой

Спутники зафиксировали бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС вблизи Москвы, но их назначение может свидетельствовать не о нападении.

Россия сосредоточила группу стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 на аэродроме Раменское под Москвой. Наряду с самолетами спутники зафиксировали строительство масштабных объектов размером 110 на 77 метров. Профильный портал Defense Express, ссылаясь на анализ свежих спутниковых снимков от сообщества AviVector, попытался проанализировать эту активность авиации оккупантов.

Появление тяжелой авиации в Жуковском вызвало волну предположений в украинских СМИ и возникла теория, что оккупанты якобы создают ангары для стратегических ракетоносцев под защитой самой мощной системы ПВО, прикрывающей Москву. Однако эксперты издания призывают к трезвому анализу: Раменское – это не обычная база, а дом 929-го государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ. Здесь военные самолеты тестируют уже более века.

Присутствие стратегических бомбардировщиков в этой локации вполне логично, поскольку Россия сейчас модернизирует имеющиеся Ту-160 и пытается достроить новые самолеты по советским разработкам, говорится в материале. Один из самолетов на снимках стоит прямо напротив здания, обозначенного как "Цех №13 АНТК им. Туполева". Это обычная рабочая зона, где россияне обновляют Ту-95МС до уровня "МСМ", а Ту-22М3 – до модификации "М3М". Подобные кадры можно было увидеть на спутниковых снимках и несколько лет назад, отметили эксперты.

Строительство новых сооружений на спутниковых снимках также имеет объяснение и вряд ли связано с военными секретами. Новые здания расположены вдали от цехов КБ Туполева и не имеют прямого сообщения с взлетно-посадочными полосами из-за коротких рулежных дорожек. Зато строительство ведется вблизи комплекса, где традиционно проходят павильоны выставки МАКС.

Кремль готовится вновь продемонстрировать свое так называемое "величие", отмечается в статье. В прошлом году "Международный авиационно-космический салон" отменили из-за страха перед украинскими дронами, но российское правительство уже распорядилось провести МАКС-2026 именно в Жуковском. Новые павильоны строят именно под это мероприятие.

Однако украинцы могут загнать стратегический авиапарк РФ под Москву, считают аналитики. Как известно, там лучшая ПВО, а угроза дальнобойных ударов ВСУ постоянно растет и становится еще более результативной. Следовательно, оккупантам ничего не останется, как загонять авиацию куда-нибудь на Чукотку или под московский "зонтик" ПВО.

Что известно о дальнобойных атаках Украины

Силы обороны Украины нанесли удар по Инновационному центру производственно-технического предприятия "Гранит" в районе Фиолентовского шоссе на временно оккупированной территории Крыма. Этот центр, входящий в состав концерна "Алмаз-Антей", занимается ремонтом и обслуживанием российских систем противовоздушной обороны.

Кроме того, подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он проходил обслуживание на 123-м авиаремонтном заводе в Новгородской области РФ.

