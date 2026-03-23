Самый лучший iPhone, Samsung и Xiaomi сравнили по качеству фото и видео: кто победил

Популярный блогер с канала ZoneOfTech провел тест камер трех главных флагманских смартфонов – Samsung S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max и Xiaomi 17 Ultra, чтобы определить, какой из них снимает лучше всего.

В категории основной камеры лидером стало устройство Xiaomi благодаря массивному 1-дюймовому сенсору. Он демонстрирует высокую детализацию, естественные цвета и широкий динамический диапазон.

В свою очередь iPhone лучше других справляется со сложным освещением и обеспечивает наилучшую видеосъемку, а Samsung S26 Ultra с 200 Мп модулем оказался аутсайдером: пересветы и мягкость снимков мешают ему полноценно конкурировать.

OIS-зум лучше всех реализован у Xiaomi 17 Ultra, тогда как по гибридному и цифровому зуму (20–100x) вперед вырвался Galaxy S26 Ultra. iPhone 17 Pro Max показал слабые результаты на близких дистанциях.

Ультраширокоугольные модули у всех смартфонов примерно равны: днем лучше справляется Xiaomi, ночью выигрывает Samsung, тогда как видео с ультраширика у iPhone 17 Pro Max выглядит более качественно.

Фронтальная камера iPhone 17 Pro Max лидирует благодаря качественной обработке и высокой детализации. Xiaomi лучше показывает себя ночью, а Samsung демонстрирует лучшие результаты при съемке видео.

В целом, по результатам тестирования Xiaomi 17 Ultra был признан лучшим смартфоном для фото, iPhone 17 Pro Max – для видео, а Samsung S26 Ultra – сбалансированным выбором с компромиссами.

Ранее эксперты DxOMark оценили возможности камеры S26 Ultra – флагман уступил даже iPhone 16 Pro. Samsung пока не может бросить вызов лидерам сегмента, но демонстрирует последовательный прогресс, хотя и довольно медленный.

В конце февраля на глобальном рынке дебютировала линейка Xiaomi 17. Обе модели получили "урезанные" батареи и конфигурации памяти, а также более высокий ценник.

