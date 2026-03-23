Как легко избавиться от накипи или жирных пятен на кухне: назван эффективный способ

Если у вас пригорела сковорода или на плите остались жирные пятна, то не обязательно тратить деньги на чистящие средства. Всего с помощью нескольких ингредиентов, которые всегда есть на кухне, можно избавиться от накипи или жирных пятен, пишет Planeta.pl.

Отмечается, что достаточно смешать кофе с уксусом. Этот способ работает даже лучше, чем популярные чистящие средства.

В издании объяснили, что уксус способен растворять накипь, убрать жир и дезинфицировать поверхность, а кофе действует как мягкое абразивное средство - эффективно удаляет загрязнения, но не царапает. Вместе они образуют смесь, которая справляется даже с пригоревшими пятнами.

В издании отметили, что эту смесь можно использовать для:

мытья сковородок, кастрюль или раковины;

чистки столешницы или плиты;

удаления жирных пятен на кухне;

освежения поверхностей без разводов.

Для того, чтобы приготовить чистящую смесь необходимо налить 300 мл спиртового уксуса в миску, добавить 2 столовые ложки молотого кофе и 1 столовую ложку соли. Также можно добавить жидкость для мытья посуды, если нужна более сильная обезжиривающая способность. Все ингредиенты необходимо смешать и перелить в бутылку с распылителем.

Готовую смесь нужно нанести на грязную поверхность, а затем потереть губкой и подождать несколько минут. После этого необходимо смыть это место водой.

Как быстро вывести жирные пятна с одежды

Ранее эксперт по уборке Софи Уэбб из Австралии поделилась своим двухкомпонентным лайфхаком, который поможет вывести жирные пятна с одежды. Ее метод предполагает применение щедрого количества моющего средства и пищевой соды.

Эксперт рассказала, что нужно нанести на пятно немного моющего средства, а затем посыпать пищевой содой. После этого необходимо взять небольшую щетку с щетиной, например, зубную, и втереть раствор в пятно. Затем нужно поместить предмет одежды в стиральную машину и постирать на полном цикле.

Вас также могут заинтересовать новости: