Каждый апрель после 1986 года - это про Чернобыль. К сорокалетию ядерной катастрофы мир снова вспомнит о нём. Нам важно, чтобы эта история была, во-первых, от нашего голоса, а во-вторых - не абстрактные страницы из учебника, а реальная, живая ткань горьких воспоминаний. Чернобыль - это урок, мы должны сохранить детали и живую память, которая до сих пор живёт в семьях, в воспоминаниях, в молчании старших, в фотографиях, которые годами лежат в ящиках.

Для меня Чернобыль начался с телефонного звонка от друзей, потому что советские газеты, радио и телевидение упорно игнорировали проблему. "У тебя таблетки с йодом есть? Могу поделиться", - это было в конце телефонного разговора. После чего разговор внезапно оборвался. Сразу же мы позвонили снова. "У товарища майора пленка в магнитофоне закончилась", - невесело пошутил мой приятель. Помню теплый весенний дождь, который сыпал с низкого харьковского неба, а также мысль: "а не сыплется ли с неба вместе с дождем тот самый радиоактивный йод", от которого нас должны были спасти те самые таблетки.

Для меня лично Чернобыль был в тот советский период олицетворением системной советской лжи, манипулированием информацией. Я помню очень похожие на правду слухи о том, что как-то очень вовремя в Харькове начала глючить телефонная сеть в поселке Пятихатки, где до сих пор находится Украинский физико-технический институт, а тогда там работали и жили несколько сотен ученых – физиков-ядерщиков. Как будто эти искусственные преграды создавали, чтобы препятствовать распространению объективной информации.

Наверное, поэтому считаю очень уместным и крайне необходимым сбор и дальнейшее сохранение личных человеческих историй, чем занимается проект "Истории Чернобыля" - он реализован благодаря коллаборации украинской компании GSC Game World и ее бенефициара Максима Криппы, а также государственных учреждений - Национального музея "Чернобыль" и Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Истории Чернобыля" - платформа, созданная к 40-й годовщине катастрофы для того, чтобы люди могли поделиться личными свидетельствами: историями ликвидаторов, переселенных семей, свидетелей аварии, работников зоны и их близких.

Каждая крупица памяти должна быть зафиксирована, сохранена и стать обращением к миру.

Что, как не S.T.A.L.K.E.R., должно было стать ракетой-носителем такого проекта - ведь благодаря ему миллионы молодых людей, новые поколения, родившиеся после Чернобыля, вообще узнавали о его горькой истории. Наверное, кто-то назвал бы это геймификацией трагических страниц в истории человечества, но я лично не вижу в этом проблемы. Геймификация - это уже признак современности и одновременно инструмент коммуникации. Если такая игра, как S.T.A.L.K.E.R., уже укоренилась в качестве глобального культурного кода, то пусть знакомая игровая мифология сработает на то, чтобы мир услышал истории тех, чью жизнь Чернобыль изменил навсегда.

Поэтому сегодня именно вселенная "Сталкера" оказалась тем мостиком, благодаря которому мир вообще помнит о Чернобыле и ощущает его масштаб. И здесь я должен искренне отдать должное принципиальности разработчиков: они сделали игру нашей, украинской до мозга костей. Отсечь российский рынок, перестать оглядываться на "соседа" и вместо этого вплести в эту историю наше, настоящее видение - это поступок, который вызывает уважение. Без пафосных лозунгов они сделали так, что миллионы людей по всему миру благодаря этой игре начинают видеть и понимать настоящую Украину, без чужих искажений и навязанных мифов.

Великая трагедия достойна памяти о ней, но эта память не должна увядать в пафосных декорациях, как это время от времени случается.

Очень надеюсь, что проект "Истории Чернобыля" сделает голоса участников и свидетелей громкими и понятными не только в Украине.

Сорок лет назад громкости, честности и откровенности явно не хватало, да их всегда не хватало в советские времена по любому поводу. Голоса свидетелей и участников были неуверенными и глухими. Помню рассказы моего коллеги, которого срочно призвали из запаса на военную службу – чтобы он принял участие в ликвидации последствий аварии. Его воспоминания о той службе совершенно не совпадали с тем, что транслировали нам тогда советские СМИ. Вместо пафоса и напускной бравады - злость на нелепые управленческие решения и тревога от безразличия руководителей к здоровью ликвидаторов. Но при этом знание этой обратной стороны героической истории ни в коем случае не обесценивало вклад каждого из тех, кто невероятно рисковал лично ради безопасности всех остальных.

Если украинская игра и украинская культурная индустрия сейчас, спустя сорок лет после трагедии, напомнят миру еще раз о ней - и обязательно языком человеческой памяти, то это будет невероятно круто.

Ведь Чернобыль живёт не только в музеях, книгах или видеоиграх.

Он живет среди нас.

В памяти живых.

В семейных историях.

И в обязанности сохранить эти истории и провозгласить их на весь мир.