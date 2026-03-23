Один из крупнейших российских производителей стали начал останавливать часть мощностей, сокращать инвестиции и уменьшать численность управленческого персонала.

Российская металлургия становится новым болевым местом для Кремля. Ведущие производители начали сворачивать мощности из-за падения внутреннего спроса и ограниченных возможностей экспорта, пишет Bloomberg.

Один из крупнейших российских производителей стали "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) начал останавливать часть мощностей, сокращать инвестиции и уменьшать управленческий персонал на 10%.

"Производство стали является самым чувствительным барометром экономической ситуации, и нынешнее состояние отрасли очень сложное", - отметил генеральный директор компании Павел Шиляев.

Это еще один сигнал об углублении экономического спада в России. Высокие ставки, которые Центробанк поднял после перегрева экономики в 2024 году, давят на ведущие отрасли. Металлургические предприятия особенно уязвимы из-за глобального переизбытка стали и санкций, ограничивающих экспорт.

Отрасль не является ключевой для ВВП, но обеспечивает работой сотни тысяч людей, часто в городах, где вся экономика держится на одном предприятии.

ММК сейчас работает примерно на 60% мощности и остается убыточной. Компания уже законсервировала одну угольную шахту, часть оборудования остановила, а остальное перевела на сокращенный рабочий день.

По оценкам ПАО "Северсталь", потребление стали в России в 2025 году упало до минимума с 2020 года. В прошлом году компания также зафиксировала самую низкую рентабельность за 16 лет.

В настоящее время правительство России отказалось предоставлять широкие налоговые льготы производителям стали, заявив, что поддержка будет рассматриваться только в индивидуальном порядке.

Аналитики предупреждают, что без дополнительной государственной поддержки российская металлургия рискует вернуться к показателям начала 2000-х годов.

По данным Службы внешней разведки Украины, банковская система РФ находится на грани краха, поэтому Кремль готовит срочные контрмеры. В частности, россияне теряют интерес к банковским услугам и возвращаются к наличным деньгам на фоне проблем с мобильным интернетом и новых ограничений в финансовой сфере.

Также сообщалось, что, по мнению аналитиков, экономика РФ все больше "перекошена" в сторону военного производства, что может привести к достижению "точки невозврата" уже в 2026 году.

