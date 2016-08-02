Штаб: За сутки боевики 54 раза обстреляли силы АТО, горячее всего – на Донецком направлении

За минувшие сутки российские оккупационные войска 54 раза открывали огонь по подразделениям сил АТО, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 утра 2 августа.

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"На Донетчине на участке Авдеевка - Красногоровка, и в районе Троицкого враг применил 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы. Кроме этого, противник использовал 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие вблизи Авдеевки, Майорска, Новгородского, Зайцево, Нижнего Лозового и Опытного. С наступлением темного времени суток противник на этих направлениях активизировался. В Луганском, Зайцево и Майорске украинские военные вынуждены были дать огонь в ответ. В Нижнем Лозовом врагом была задействована бронетехника", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на Мариупольском направлении было неспокойно в Широкино, где оккупанты задействовали боевые машины пехоты, также били по укреплениям украинских защитников из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Также гранатометний огонь враг вел у Новомихайловке. В Гнутово и Красногоровке открывали огонь из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

На Луганщине в Крымском, Лопаскино и Попасной противник вел огонь из гранатометов. Позиции в Крымском также попали под минометный обстрел и снайперский огонь.