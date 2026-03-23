Гендиректор Ford три дня тестировал китайские пикапы и пришел к неожиданному выводу

Фарли считает, что китайские пикапы не стоит недооценивать.

Генеральный директор Ford Джим Фарли однажды три дня подряд тестировал китайские гибридные пикапы. После этого он пришел к неожиданному выводу - их не стоит недооценивать, пишет Supercar Blondie.

Фарли рассказал журналистам, что во время визита в Австралию он сел за руль нескольких китайских пикапов, в том числе BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha. Он решил проверить, способны ли эти автомобили конкурировать с американскими пикапами.

Поездив на BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha по Австралии, Фарли заявил местной прессе, что китайские пикапы - это совершенно другие автомобили. По его словам, они "удивительно конкурентоспособны".

Тем не менее, Фарли считает, что такие компании, как Ford и Toyota, по-прежнему обладают большим преимуществом благодаря многолетнему опыту.

"Они не занимаются этим, как наш Ranger или Toyota Hilux, уже десятилетиями. У них нет всего ноу-хау в области шасси, буксировки и грузоподъемности, а также всего опыта", - заявил гендиректор Ford.

Гендиректор Ford разобрал Tesla и китайский электромобиль

Ранее генеральный директор Ford Джим Фарли решил разобрать электромобиль Tesla Model 3 и китайский электрокар, чтобы сравнить их с электрическими моделями своей компании. По его словам, то что он обнаружил, заставило его пересмотреть всю стратегию Ford в отношении электромобилей.

Фарли после разборки Tesla Model 3 заметил, что у этого электромобиля было более чем на километр меньше электропроводки, чем у Ford Mustang Mach-E. Из-за этого электрокроссовер Ford гораздо тяжелее, чем многие конкуренты.

Позже гендиректор Ford изучил китайский электромобиль. Он заявил, что этот автомобиль оказался гораздо более совершенным, чем он предполагал.

