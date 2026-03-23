Непроданные продукты в Украине больше не будут выбрасывать: кому они достанутся

Подобная практика распространена в Европе.

В Украине планируют внедрить систему фудбенкинга, по которой производители и торговые сети будут передавать пригодные к употреблению продукты питания социально уязвимым слоям населения, а не утилизировать их, сообщается на сайте Кабинета министров.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий отметил, что ежегодно в Украине утилизируют до 2,5-2,7 миллиона тонн продовольствия, что составляет 15-20% от объемов производства и потребления. Значительную часть этих продуктов можно безопасно употреблять в пищу.

В то же время более 12,7 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи – на них и рассчитана новая программа. Система фудбенкинга работает следующим образом. Непроданные, но безопасные продукты будут передавать в банки продовольствия. Там их будут сортировать, хранить и формировать из них продуктовые наборы. Затем такие наборы или готовые блюда будут раздавать людям, которые в этом нуждаются.

Еду будут получать, в частности, внутренне перемещенные лица, пенсионеры и люди с инвалидностью. Власти также надеются сократить объемы пищевых отходов и расходы на их утилизацию, которые достигают 9,6 млрд грн ежегодно.

Законодательные изменения для реализации программы фудбенкинга планируют разработать в ближайшие месяцы. На товарах будут указывать два типа сроков годности, а торговые сети обяжут передавать в банки продовольствия непроданные продукты.

Цены на продукты в Украине – последние новости

С начала года в Украине существенно подорожали сезонные овощи, такие как помидоры и огурцы. Более умеренно выросли цены на гречку из-за неурожая и куриные яйца. Некоторые продукты, например курица и часть молочных продуктов, подешевели.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко отмечает, что куриное мясо дешевеет уже четыре месяца подряд, поэтому цены на курятину к Пасхе должны вырасти.

