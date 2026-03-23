Четыре счастливчика смогут бесплатно заночевать на крупнейшем стадионе Латинской Америке

Airbnb объявила необычный конкурс для фанатов футбола накануне Чемпионата мира 2026.

Платформа по посуточной аренде жилья Airbnb выставила уникальное предложения для фанатов футбола накануне Чемпионата мира 2026 года, который совместно в июне-июле проведут США, Канада и Мексика.

Как пишет Conde Nast Traveler, 23 марта 2026 года все желающие смогут подать заявку для участии в конкурсе, победитель которого выиграет редкую возможность получить доступ к одному из самых знаковых стадионов мира – арене "Ацтека" в мексиканской столице Мехико. Это крупнейший стадион в Латинской Америке, пятый по величине в мире и самый большой стадион мира, рассчитанный специально для соревнований по футболу.

Предложение откроется в 12:00 по североамериканскому восточному времени (19:00 по киевскому времени) на сайте Airbnb. Победитель определится в порядке живой очереди – кто первый, тот и выиграл.

Видео дня

Что входит в предложение

Группа счастливчиков из четырех человек сможет бесплатно провести ночь с 5 на 6 апреля 2026 года на территории стадиона – в двух отдельных люксах с видом на поле. Также для них приготовят лучшие блюда мексиканской кухни.

Перед этим их ждет экскурсия за кулисы стадиона, которую проведет Уго Санчес – легенда мексиканского футбола и официально лучший футболист Северной Америке в 20 веке, чья карьера неразрывно связана с этим местом.

Гости также проведут время в фанатском пространстве под названием La Tribuna de Hugo, посвященном карьере Санчеса. Программа включает в себя различные увлекательные футбольные мероприятия – от попытки выполнить его фирменный удар через себядо настольного футбола и видеоигр – в сочетании с рассказами самого "Пентапичичи" (так его прозвали за пять титулов лучшего бомбардира Ла Лиги). Вдобавок победители конкурса смогут персонализировать свою футбольную экипировку, чтобы получить особый сувенир на память.

Но, пожалуй, главная привлекательность этой возможности заключается в том, что гости получат четыре билета на стадион, которые позволят им вернуться 11 июня 2026 года на долгожданный матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет на том же стадионе. Хотя транспортные расходы до Мехико не включены, доступ к этим билетам – одним из самых желанных на турнире – значительно повышает ценность пребывания.

Стоит также отметить, что "Эстадио Ацтека", также известный как "Эль Колосо де Санта Урсула", станет первым стадионом в мире, который примет три матча открытия мужского чемпионата мира по футболу, после игр 1970 и 1986 годов. Историческая арена в настоящее время закрыта на реконструкцию, поэтому это ограниченное по времени пребывание на Airbnb – одна из немногих возможностей посетить стадион до его повторного открытия для публики.

Другие необычные предложения для туристов

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее национальный парк Стельвио в Италии объвил набор добровольцев, которые согласятся в течение четырех недель жить в альпийской горной хижине на высоте более 2000 метров в обмен на проживание, питание и 400 евро бонуса.

Тем временем, Швеция предложила четырем счастливчикам стать владельцами собственного острова на целый год. Однако заявки от миллиардеров рассматриваться не будут.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.