Украинские дроны остановили экспорт нефти из ключевого российского порта на Балтике

Один из ключевых российских нефтеэкспортных портов на Балтике – Усть-Луга – возобновил экспорт российского сырья в понедельник, 23 марта, после отмены предупреждения о дроновой атаке. При этом соседний порт Приморск оставался закрытым после атаки украинских дронов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, порты Приморск и Усть-Луга, начиная с 22 марта, приостановили экспорт нефти и топлива из-за атак дронов.

Губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко сообщил, что в городе Приморск в результате атак дронов загорелись несколько топливных резервуаров, но не упомянул о приостановке экспорта нефти. В то же время издание отмечает, что пока неизвестно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения.

Издание отмечает, что через порт Приморск экспортируется более 1 миллиона баррелей нефти в день. Это основной пункт отгрузки российского сырья марки Urals и дизельного топлива.

Собеседники журналистов добавляют, что в прошлом году из порта Усть-Луга было экспортировано 32,9 млн тонн нефтепродуктов, а из порта Приморск – 16,8 млн тонн. Через Усть-Лугу проходит около 700 000 баррелей нефти в сутки. Порты Приморск и Усть-Луга, по данным открытых источников, остаются крупнейшими стратегическими хабами РФ для экспорта нефти и нефтепродуктов.

Удары по энергетической инфраструктуре России – последние новости

22 марта и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ. По информации Генштаба, поражен нефтяной терминал "Транснефть – порт Приморск" (Приморск, Ленинградская обл., РФ). По предварительной информации, под удар попал резервуарный парк и нефтеналивная инфраструктура.

21 марта украинские дроны посетили Саратовский НПЗ. В результате удара повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000.

