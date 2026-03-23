'Зачем эта война?': россияне начали 'прозревать' из-за постоянных ударов ВСУ по их городам

Стратегия переноса боевых действий на территорию страны-агрессора приносит первые результаты.

Украина активно реализует план, согласно которому война должна вернуться туда, откуда она пришла. Это помогает разрушить иллюзию безопасности среди россиян, пишет Kyiv Independent.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в 2025 году четко объяснил логику этих действий, когда Киев значительно расширил свою кампанию ударов вглубь территории России.

"Война была принесена из России, и именно в Россию ее нужно вернуть. Именно их нужно заставить к миру. Именно на них нужно оказывать давление, чтобы обеспечить безопасность", – подчеркнул глава государства.

Анализ, полученный изданием от общественной организации Join Ukraine, свидетельствует, что эта стратегия меняет "картинку" войны в глазах жителей.

Мониторинг соцсетей показал: россияне все чаще ощущают реальность на себе – из-за дронов, блэкаутов, дефицита и похорон.

"Некрологи стали частью повседневной жизни, а комментарии часто содержат сдержанное сочувствие наряду с вопросами типа "Зачем эта война?" – рассказал Андрей Сухарина, руководитель аналитического отдела общественной организации Join Ukraine.

Алексей Мельник из Центра Разумкова подчеркивает, что это внутреннее давление может стать решающим фактором и спровоцировать цепную реакцию и социальный взрыв внутри страны, особенно в сочетании с санкциями.

Приграничные и оккупированные территории

Сильнее всего войну ощущают территории, граничащие с Украиной – в частности Брянская, Курская и Ростовская области, а также Крымский полуостров и захваченные Россией районы Донбасса.

Исследование показывает, что именно там военные темы обсуждаются наиболее активно, а каждая атака вызывает чрезвычайно острую реакцию населения.

"Жители находятся в состоянии постоянной тревоги из-за регулярных атак дронов, деятельности противовоздушной обороны и ежедневных перебоев, таких как отключение интернета и сирены", – рассказал Сухарина

Он также подчеркнул, что недовольство работой ПВО часто выливается в открытую критику:

"Они говорят, что все было перехвачено – но на самом деле защиты не было вообще. Ни противовоздушной обороны, ни безопасности. Это просто стыдно".

Отдаленные регионы и национальные республики

Вдали от линии фронта россияне переживают войну иначе, но не менее остро. Жертвы остаются одним из важнейших факторов, формирующих восприятие. Наибольшие потери зафиксированы в национальных республиках и промышленных регионах - Башкортостане, Татарстане, Свердловске, Челябинске, Волгограде.

Эти регионы, которые часто испытывают экономические трудности, понесли непропорционально большую долю человеческих потерь. Кроме того, нефтеперерабатывающие и промышленные центры - Волгоград, Самара, Тамбов - стали ключевыми целями для украинских ударов.

Как следствие:

Жители сталкиваются с дефицитом топлива.

Наблюдается рост цен, который люди напрямую связывают со своим экономическим положением.

В более отдаленных регионах - на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири - война остается менее ощутимой. Хотя общее количество жертв на поле боя в абсолютных цифрах меньше, потери на душу населения относятся к самым высоким.

Несмотря на это, для жителей Якутии или Приморского края война часто воспринимается как "фоновый шум". Они сосредоточены на местных проблемах – ценах на продукты, ЖКХ, экономических связях с Китаем, отмечает СМИ

Москва

Согласно анализу, в регионах также распространено мнение, что Москва защищена гораздо лучше, чем остальная часть страны. Эксперты утверждают, что эта динамика имеет решающее значение для стабильности системы.

"Пока Москва и Санкт-Петербург не почувствуют на себе последствия войны, Кремлю не придется беспокоиться о политическом сопротивлении", – отметил Мельник.

Истощение ресурсов и внутренний контроль в РФ

Ранее УНИАН писал, что ветеран АТО Евгений Дикий отметил: российская армия до сих пор планирует весенне-летнее наступление, но Вооруженные силы Украины уже сорвали их сроки и тем самым ослабили инициативу врага. По его словам, летнее наступление еще предстоит отразить, но есть серьезные признаки того, что это может быть последнее крупное наступление РФ, поскольку агрессор рискует окончательно исчерпать свой наступательный потенциал.

Добавим, что в России начались масштабные перебои с мобильным интернетом в крупных городах, которые власти объясняют "безопасностью" и угрозой от беспилотников, одновременно усиливая контроль над сетью и ограничивая доступ к популярным мессенджерам и соцсетям. Сейчас же российские силовики жестко подавляют даже малейшие попытки протестов против блокировки интернета: в Ростовской области избили и задержали мужчину, который объявил о митинге за свободу сети, а в Москве правоохранители помешали планам двух молодых людей провести демонстрацию.

