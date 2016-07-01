Турчинов рассказал о доказательствах российской военной агрессии, которые можно найти на сайте президента РФ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя очередное заявление российского президента Владимира Путина в отношении «внутреннего характера конфликта в Украине».

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«В июне этого года Путин подписал указы о присвоении генеральских званий кадровым российским военным за преступления, совершенные на востоке нашей страны», - сказал Турчинов.

В частности, добавил он, звание генерал-лейтенанта было присвоено генерал-майору Асапову В. Г., с апреля 2015 по май 2016 года командовал 1-м армейским корпусом, расположенным на оккупированной части Донецкой области.

Звание генерал-лейтенанта присвоено генерал-майору Юдину С. С., который с января по апрель 2015 года командовал 2-м армейским корпусом, расположенным на оккупированной части Луганской области.

Звание генерал-майора присвоено полковнику Рузинському А. Ю, который с апреля 2015 по май 2016 года командовал 2-й отдельной мотострілецькою бригадой (г. Луганск) 2-го армейского корпуса.

«Эти два армейских корпуса, которые ведут против нас войну на востоке Украины, является неотъемлемой составляющей Вооруженных Сил России и подчинены непосредственно Центру территориальных войск Южного военного округа РФ», - подчеркнул Турчинов.