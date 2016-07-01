Турчинов рассказал о доказательствах российской военной агрессии, которые можно найти на сайте президента РФ
Очередные неопровержимые доказательства российской военной агрессии против Украины можно найти даже на официальном сайте администрации президента России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя очередное заявление российского президента Владимира Путина в отношении «внутреннего характера конфликта в Украине».
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«В июне этого года Путин подписал указы о присвоении генеральских званий кадровым российским военным за преступления, совершенные на востоке нашей страны», - сказал Турчинов.
В частности, добавил он, звание генерал-лейтенанта было присвоено генерал-майору Асапову В. Г., с апреля 2015 по май 2016 года командовал 1-м армейским корпусом, расположенным на оккупированной части Донецкой области.
Звание генерал-лейтенанта присвоено генерал-майору Юдину С. С., который с января по апрель 2015 года командовал 2-м армейским корпусом, расположенным на оккупированной части Луганской области.
Звание генерал-майора присвоено полковнику Рузинському А. Ю, который с апреля 2015 по май 2016 года командовал 2-й отдельной мотострілецькою бригадой (г. Луганск) 2-го армейского корпуса.
«Эти два армейских корпуса, которые ведут против нас войну на востоке Украины, является неотъемлемой составляющей Вооруженных Сил России и подчинены непосредственно Центру территориальных войск Южного военного округа РФ», - подчеркнул Турчинов.