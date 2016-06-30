СБУ показала боевиков, взятых в плен под Широкино: видео допроса (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав соответствующую видеозапись.

Отмечается, что восемь боевиков "ДНР", задержанных украинскими военными под Мариуполем, активно общаются со следователями Службы безопасности Украины.

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Вблизи н.п. Ленинское боевики наблюдали за личным составом, техникой и перемещением подразделений ВСУ для подготовки провокаций против украинской армии. Они пытались заминировать территорию вблизи н.п. Широкино запрещенными противопехотными минами.

Ранее внефракционный депутат Дмитрий Ярош заявил, что украинские разведчики провели успешную операцию, в ходе которой бойцы АТО взяли в плен восьмерых боевиков.

Затем спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил имена пророссийских боевиков, которые были задержаны украинскими военными 27 июня во время боевого патрулирования возле села Водяное Донецкой области.

"Установлены имена всех задержанных боевиков. Это Сергей Пистряев 1967 г.р., Алексей Толстолук 1980 г.р., Юрий Зюмин 1981 г.р., Виталий Шевелев 1995 г.р., Антон Горбушко 1978 г.р., Валентин Вантула 1975 г.р., Роман Терновый 1980 г.ир., Руслан Ангилевский 1988 г.р.", - отметил Мотузяник.