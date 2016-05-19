Неспокойная ночь на Донбассе: дрон боевиков снова сбросил боеприпасы возле позиций сил АТО

Ночь в зоне АТО прошла неспокойно, боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, время от времени применяют тяжелое вооружение. За прошедшие сутки они 17 раз обстреливали позиции ВСУ. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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На Мариупольском направлении бандиты вели огонь по нашим позициям в районе Березового, Новотроицкого и Широкино, используя при этом стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Неспокойно было и в пригороде Донецка. Там российско-террористические войска обстреливали укрепления сил АТО южнее Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и 120-мм минометов. Там же открывал огонь снайпер противника.

Неподалеку от Красногоровки боевики били по опорным пунктам украинских подразделений из минометов калибра 82 мм, сообщают в штабе.

Кроме того, вчера снова была зафиксирована работа вражеского ударного БПЛА. Тактика не изменилась. Неподалеку от расположения одного из наших подразделений аппарат сбросил несколько неустановленных боеприпасов. И в этот раз потерь среди личного состава и военной техники нет.

По данным пресс-центра, с начала єтих суток противник уже трижды нарушил перемирие. Возле Марьинки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. На Луганщине бандиты дважды обстреляли наши позиции из гранатометов у Станицы Луганской.