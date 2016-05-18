Атака дрона-диверсанта на Донбассе: украинские военные показали видео последствий
11:04, 18 мая 2016Война
6096 0
В сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы последствия атаки беспилотника террористов на позиции украинских военных на Донбассе.
REUTERS
Видео опубликовано на YouTube-канале "Военного телевидения".
Читайте такжеДрон боевиков сбросил взрывчатку на украинскую военную часть в тылу – штаб АТО
"Одну из наших воинских частей в зоне АТО атаковал вражеский БПЛА. Из аппарата было сброшено 6 ручных кумулятивных гранат. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в описании к видеозаписи.
Напомним, 17 мая во время концерта "Океану Ельзи" в Мариуполе, на который пришли 30 тысяч зрителей, за несколько десятков километров беспилотники боевиков сбрасывали по позициям сил АТО зажигательные гранаты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter