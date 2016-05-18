Атака дрона-диверсанта на Донбассе: украинские военные показали видео последствий

Видео опубликовано на YouTube-канале "Военного телевидения".

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"Одну из наших воинских частей в зоне АТО атаковал вражеский БПЛА. Из аппарата было сброшено 6 ручных кумулятивных гранат. Потерь среди личного состава и техники нет", - говорится в описании к видеозаписи.

Напомним, 17 мая во время концерта "Океану Ельзи" в Мариуполе, на который пришли 30 тысяч зрителей, за несколько десятков километров беспилотники боевиков сбрасывали по позициям сил АТО зажигательные гранаты.