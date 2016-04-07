Боевики заняли позиции на южной окраине Авдеевки - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"5 апреля подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ заняли позиции в районе южной окраины Авдеевки (район Виноградников)", - говорится в сообщении разведки.

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Кроме того, осуществляется обустройство взводного опорного пункта, усиленного двумя расчетами противотанковых ракетных комплексов.

Ранее УНИАН сообщал, что в районе промышленной зоны Авдеевки боевики используют против сил АТО противопехотные мины ПОМ-2, запрещенные Женевской конвенцией.

Кроме того, 27 марта вблизи Авдеевки террористы попытались взять штурмом один из опорных пунктов сил украинских бойцов.