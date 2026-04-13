Энтузиаст проверил, что будет, если запустить браузер со всеми расширениями

Для этого он воспользовался открытым API магазина расширений Firefox и скачал весь каталог из более 84 000 плагинов.

По данным MyDrivers, в официальном магазине расширений Firefox сегодня доступно 84 000 дополнений общим размером 50 ГБ. Разработчик Jack.W решил провести необычный эксперимент – скачать и установить их установить все одновременно.

Тестирование проводилось на двух платформах. На Windows 11 уже после установки 3000 расширений браузер начал заметно тормозить, а при 6000 – страницы едва открывалась. При достижении отметки в 60 000 плагинов браузер полностью завис.

На macOS результат оказался немного лучше: удалось установить все 84 000 расширений, но запуск браузера занял около 40 минут, а открытие страницы с плагинами – до 6 часов.

В ходе теста также обнаружились и проблемы безопасности. Среди расширений нашлись вредоносные, маскирующиеся под криптовалютные кошельки, а также мошеннические плагины для спама. После обращения разработчика такие дополнения были оперативно удалены.

Окончательный вывод разработчика: теоретически Firefox способен запустить десятки тысяч расширений, но на практике это полностью выводит браузер из строя и делает его непригодным для использования.

По данным аналитиков, доля Google Chrome на рынке браузеров увеличилась до 78%. Это максимальный показатель популярности Chrome за всю историю. Для сравнения, Firefox который находится на 4-м месте, пользуется всего 3,86 людей.

