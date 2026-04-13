Фицо поздравил Мадьяра с победой на выборах и упомянул о возобновлении 'Дружбы'

Он подчеркнул, что признает решение граждан Венгрии, выраженное на вчерашних парламентских выборах.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил с победой на парламентских выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра и заявил о готовности сотрудничать с новым венгерским правительством, прежде всего в сфере энергетики. Об этом Фицо написал в соцсети X.

"С полным уважением признаю решение граждан Венгрии на вчерашних парламентских выборах и готов к интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатом выборов. Цели правительства Словакии остаются неизменными", – заявил он.

По его словам, Словакия стремится к "дружественным и взаимовыгодным" отношениям с Будапештом, а также поддерживает возобновление формата Вышеградской группы.

Видео дня

Также Фицо отметил общий подход с Венгрией в защите энергетических интересов.

"Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом сильно заинтересованы в возобновлении работы нефтепровода "Дружба", – добавил он.

Результаты выборов в Венгрии: заявления Украины

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о приоритетных вопросах текущей повестки дня, которые Украина намерена урегулировать с новой венгерской властью.

В частности, глава МИД рассказал, какие первоочередные вопросы необходимо решать с Венгрией после парламентских выборов в этой стране и победы партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

"У нас широкий спектр вопросов: от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке. Имею в виду членство Украины в Европейском Союзе. А вообще, если говорить в целом, – это снятие блокировки Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе, это и 20-й пакет санкций, это и 90 млрд кредита, это и формальное открытие кластеров", – сообщил Сибига.

Вас также могут заинтересовать новости: