Бразильский секрет идеального кофе: как сделать вкус в 10 раз лучше

Гениальная техника из "кофейной столицы" мира, для которой не нужна дорогая кофемашина.

Приготовление идеального кофе не требует дорогого оборудования или элитных зерен, если знать особый бразильский секрет. Все дело в изменении одного привычного шага, который кардинально трансформирует вкус напитка, пишет Parade.

Этот метод называется cafezinho, что переводится как "немного кофе". Для бразильцев это настоящий символ гостеприимства и социальный ритуал.

Главное отличие этого способа от традиционного заключается в том, как именно добавляется подсластитель.

Видео дня

"Вместо добавления после заваривания, сахар добавляется непосредственно в воду до или во время процесса варки", – объясняется в материале.

Это позволяет сладости интегрироваться в напиток, создавая мягкий, карамелизированный вкусовой профиль без какой-либо горечи.

Для приготовления по этой технике вам понадобятся только кастрюля, вода, сахар, кофе и обычный фильтр.

Процесс выглядит так:

Нагрейте воду с сахаром в кастрюле до кипения.

Снимите с огня и добавьте кофейную гущу.

Накройте крышкой и дайте настояться около 5 минут.

Процедите через фильтр в маленькие чашки.

"Больше всего меня удивило, как быстро этот процесс прошел. Всего за несколько минут я получил чашку, которая была заметно мягче и немного насыщеннее моего обычного утреннего кофе", – поделился впечатлениями автор после попытки воспроизвести рецепт.

Другие полезные советы

