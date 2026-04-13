Бразильский секрет идеального кофе: как сделать вкус в 10 раз лучше

Приготовление идеального кофе не требует дорогого оборудования или элитных зерен, если знать особый бразильский секрет. Все дело в изменении одного привычного шага, который кардинально трансформирует вкус напитка, пишет Parade.
Этот метод называется cafezinho, что переводится как "немного кофе". Для бразильцев это настоящий символ гостеприимства и социальный ритуал.
Главное отличие этого способа от традиционного заключается в том, как именно добавляется подсластитель.
"Вместо добавления после заваривания, сахар добавляется непосредственно в воду до или во время процесса варки", – объясняется в материале.
Это позволяет сладости интегрироваться в напиток, создавая мягкий, карамелизированный вкусовой профиль без какой-либо горечи.
Для приготовления по этой технике вам понадобятся только кастрюля, вода, сахар, кофе и обычный фильтр.
Процесс выглядит так:
- Нагрейте воду с сахаром в кастрюле до кипения.
- Снимите с огня и добавьте кофейную гущу.
- Накройте крышкой и дайте настояться около 5 минут.
- Процедите через фильтр в маленькие чашки.
"Больше всего меня удивило, как быстро этот процесс прошел. Всего за несколько минут я получил чашку, которая была заметно мягче и немного насыщеннее моего обычного утреннего кофе", – поделился впечатлениями автор после попытки воспроизвести рецепт.
