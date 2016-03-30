В Авдеевке боевики используют противопехотные мины, запрещенные Женевской конвенцией – штаб

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

Согласно информации разведки, это пока единственный населенный пункт, где оккупанты используют средства поражения, запрещенные Женевской конвенцией.

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Чтобы избежать жертв среди местного населения, которому тоже грозит смертельная опасность, штаб АТО предостерегает, что ПОМ-2 является миной, которая имеет устройство самоликвидации, а после истечения срока боевой работы (от 4 до 50 часов) сама инициирует свой подрыв.

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«На Донецком направлении Авдеевка - единственный населенный пункт, где обнаружено столь антигуманную оружие. Пророссийские наемники готовы на все, чтобы продвинуться вперед на данном направлении фронта и используют современное оружие ориентировочно российского производства», - заявляют в штабе АТО.