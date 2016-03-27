Выстрелы не утихают: вблизи Авдеевки боевики пытались взять штурмом один из опорных пунктов сил АТО

Вблизи Авдеевки террористы попытались взять штурмом один из опорных пунктов сил украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в сводке по состоянию на 18.00.

Читайте такжеВ Авдеевке и Горловке уничтожены 4 российских военных, 6 получили тяжелые ранения - разведка

Отмечается, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Всего за день пророссийские наемники 18 раз применяли оружие против украинской армии.

«Выстрелы не утихают вблизи Авдеевки. За указанный период противник 6 раз открывал здесь огонь из минометов, гранатометов, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия.

Также сегодня в районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования попытались взять штурмом один из опорных пунктов сил АТО. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь в ответ на обстрел бандформирований и попытку подойти в упор к нашим укреплениям. В результате боя диверсионно-разведывательная группа противника в составе шести человек отступила. Среди бойцов сил АТО потерь нет, число жертв со стороны врага уточняется», - сообщает пресс-центр.

По данным штаба, на Мариупольском направлении позиции сил АТО вблизи Новотроицкого обстреляли из противотанковых управляемых ракет и минометов 120 калибра, выпустив в направлении украинских бойцов 4 вражеские мины.

Читайте такжеБоевики впервые за долгое время обстреляли позиции сил АТО из артиллерии

Также на этом направлении пророссийские бандитские группировки метили в защитников Широкиного и Тарамчука из стрелкового оружия.

В ответ на прицельные обстрелы противника из различных видов оружия бойцы Вооруженных сил Украины несколько раз открывали огонь в ответ, но исключительно из вооружения, которое разрешено Минскими соглашениями, подчеркнули в штабе.