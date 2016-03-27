Выстрелы не утихают: вблизи Авдеевки боевики пытались взять штурмом один из опорных пунктов сил АТО
Всего за день пророссийские наемники 18 раз применяли оружие против украинской армии.
Вблизи Авдеевки террористы попытались взять штурмом один из опорных пунктов сил украинских бойцов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в сводке по состоянию на 18.00.
Читайте такжеВ Авдеевке и Горловке уничтожены 4 российских военных, 6 получили тяжелые ранения - разведка
Отмечается, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Всего за день пророссийские наемники 18 раз применяли оружие против украинской армии.
«Выстрелы не утихают вблизи Авдеевки. За указанный период противник 6 раз открывал здесь огонь из минометов, гранатометов, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия.
Также сегодня в районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования попытались взять штурмом один из опорных пунктов сил АТО. Военнослужащие Вооруженных сил Украины открыли огонь в ответ на обстрел бандформирований и попытку подойти в упор к нашим укреплениям. В результате боя диверсионно-разведывательная группа противника в составе шести человек отступила. Среди бойцов сил АТО потерь нет, число жертв со стороны врага уточняется», - сообщает пресс-центр.
По данным штаба, на Мариупольском направлении позиции сил АТО вблизи Новотроицкого обстреляли из противотанковых управляемых ракет и минометов 120 калибра, выпустив в направлении украинских бойцов 4 вражеские мины.
Читайте такжеБоевики впервые за долгое время обстреляли позиции сил АТО из артиллерии
Также на этом направлении пророссийские бандитские группировки метили в защитников Широкиного и Тарамчука из стрелкового оружия.
В ответ на прицельные обстрелы противника из различных видов оружия бойцы Вооруженных сил Украины несколько раз открывали огонь в ответ, но исключительно из вооружения, которое разрешено Минскими соглашениями, подчеркнули в штабе.