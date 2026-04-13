Теперь военные смогут закупать инновационное оружие: в Минобороны назвали преимущества

В правительстве заявляют, что сегодня более 50% оружия на фронте - украинского производства.

Правительство предоставило Министерству обороны возможность закупать инновационные образцы оружия для тестирования в реальных боевых условиях. Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она отмечает, что уже более 50% оружия на фронте - украинского производства, в частности, это беспилотные системы, артиллерия, системы связи.

По ее словам, принятое правительственное постановление позволяет сократить путь от разработки до поставки оружия, а также обеспечит быструю реакцию военных относительно эффективности инновационных образцов.

По ее словам, правительство также утвердило политику управления правами интеллектуальной собственности в оборонно-промышленном комплексе. Устанавливаем четкие правила для государства и производителей относительно защиты разработок и их использования.

Министр обороны Украины Михаил Федоров написал в Telegram, что в современной войне побеждает тот, кто быстрее внедряет новые технологии.

По его словам, ранее не существовало процедуры, которая позволяла бы Минобороны закупать инновации для тестирования в войсках, поэтому они попадали в войска несистемно.

Федоров назвал ключевые изменения в этом вопросе:

Минобороны имеет право быстро закупать инновационную продукцию по упрощенной процедуре;

подразделения ВСУ получают инновации для боевого тестирования и принимают решение об их эффективности;

проверенные в бою решения получают путь для включения в потребность на поставку.

По его словам, этот проект вместе с предыдущими изменениями, касающимися нового подхода к оборонным закупкам БПЛА, направлен на то, чтобы обеспечить войска только проверенной на эффективность техникой.

При этом он добавил, что речь идет об инновационных товарах, технологиях, программном обеспечении и решениях, которые могут усилить возможности войск уже сейчас.

Федоров подчеркнул важность того, чтобы самые эффективные технологии максимально быстро поступали в армию и масштабировались.

Как сообщал УНИАН, издание The Wall Street Journal написало, что когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, западные производители оружия поспешили направить свое современное вооружение Киеву, помогая отразить гораздо более мощного врага. Спустя четыре года поток проверенных в боях технологий пошел в обратном направлении.

Отмечается, что на неприметном складе недалеко от Мюнхена недавно открытый завод теперь штампует беспилотники, созданные на основе уникальных украинских разработок. Дроны, получившие название Linza, оснащены украинскими модулями защиты от радиоэлектронных помех, используют искусственный интеллект для навигации и могут применяться для разведки, доставки припасов или установки наземных мин.

Пока что совместная немецко-украинская линия будет поставлять продукцию на украинский фронт, но в планах, после выхода на полную мощность, – поставки на широкий европейский оборонный рынок, говорится в материале.

