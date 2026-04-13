Пристанище призраков и колдовства: в Карпатах 'ожила' легендарная крепость XIV века (фото)

Местные жители годами обходили эти руины стороной из-за привидений, но теперь туда пускают туристов.

В румынских Карпатах, у подножия гор Ретезат, представили новый тематический маршрут к средневековой крепости Кольц. Именно этот замок в XIX веке стал прообразом легендарного романа Жюля Верна "Замок в Карпатах", сообщает Adevărul.

Крепость, построенная в XIV веке семьей князей Киндешти, долгое время оставалась неприветливым местом, окутанным мрачными легендами о привидениях и заклятиях. Сооружение расположено на скалах на высоте более 100 метров над долиной Раушорулуй.

Помимо литературной славы, местность известна мрачными магическими ритуалами. В монастыре напротив крепости на старинных фресках у всех святых выколоты глаза. Местные жители веками рассказывали эти истории о колдовстве.

"Глаза святых – отличное средство для магии. Ученые люди в это не верят, но такие глаза лучше всего помогают в заклинаниях на неверных жен. Они помогают тем, что заставляют мужчин не видеть, что делают их женщины", – цитировала слова местной женщины газета Tribuna в 1886 году.

Именно эти руины вдохновили Жюля Верна на создание образа замка, который невозможно отличить от скал. Французский писатель описывал его как заброшенное, "зачарованное" место, которое местные жители обходили стороной из-за страха перед призраками бывших владельцев.

"Кто на него смотрит, тот имеет впечатление, что видит зубцы стены там, где, возможно, лишь скалистый гребень. Весь ансамбль туманный, изменчивый, неопределенный", – писал он в своем произведении.

Сегодня путь к замку превратили в первый в Румынии "маршрут в комиксах". Как сообщили представители Геопарка ЮНЕСКО "Страна Хацегулу", на пути длиной более 1 км установлены иллюстрации, пересказывающие сюжет Жюля Верна, и QR-коды с аудиолегендами.

Однако администрация предупреждает: крепость все еще может быть опасной. Скалы над пропастью вызывают головокружение, а в самих руинах обитают ядовитые гадюки. Кроме того, замок ни разу не реставрировали, поэтому он сохранил свою аутентичность, но требует от посетителей максимальной осторожности.

Маршрут начинается от деревни Рау-де-Мори. Подъем к крепости через лес занимает около 20–30 минут. Рядом также расположена одна из самых высоких плотин Европы – Гура Апелор, высота которой достигает 170 метров.

