Выгодно ли сейчас покупать доллары в Украине: свежие советы экспертов

Эксперты отмечают, что есть несколько вариантов сохранить и приумножить свои сбережения.

Гривня понемногу укрепляется в отношении доллара, но уступает евро. Эксперты в комментарии ТСН дали свежие советы относительно того, покупать или продавать доллары сейчас.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что гривня остается лучшим финансовым инструментом для заработка.

"Доходность по гривне остается самой высокой: у облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 14%, по депозитам – около 7% чистыми", - указал эксперт.

При этом он напомнил, что в валюте, если считать с начала года, доходность падает.

В свою очередь финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин советует покупать валюту, пока курс не меняется или идет вниз.

"Пока стоит вкладываться и в доллары, и в евро в пропорции 1:1. Но в целом инвестиционный портфель должен состоять из трех равных по объему инвестиций: гривня в ОВГЗ, доллар, евро", - считает аналитик.

В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский считает, что снижение курса доллара способствует его покупке, но в незначительном количестве и только за свободные средства, а не за счет продажи ценных бумаг или депозитов.

Что касается продажи валюты, то эксперты сходятся во мнении, что этого делать не стоит без необходимости.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 19 апреля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что ближайшая неделя, скорее всего, пройдет в пределах достаточно понятного коридора: около 44 гривень за доллар и 51 гривня за евро.

