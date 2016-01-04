В штабе АТО объяснили, в каких случаях украинские военные имеют полное право открывать огонь

Об этом говорится в сообщении штаба АТО, размещенном на сайте Минобороны.

Отмечается, что в последнее время в эфирных включениях некоторых украинских СМИ появились заявления от отдельных их участников о том, что украинским подразделениям, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО, не разрешено ни при каких обстоятельствах применять оружие.

«Пресс-центр штаба АТО официально сообщает, что в соответствии с последними результатами Минских договоренностей, в зоне проведения операции установлен режим «полной тишины», соблюдение которого предусматривает неприменение оружия обеими сторонами конфликта», - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что позиция руководства АТО относительно применения оружия подразделениями ВСУ и других силовых ведомств, задействованных в операции, была и есть неизменной: украинские воины имеют полное право использовать оружие, которое не запрещено Минскими договоренностями, в случае прямой угрозы жизни и здоровью личного состава и мирных жителей, которые живут и перемещаются вдоль линии разграничения сторон.

В то же время, как отмечают в штабе, применение оружия украинскими защитниками предусматривает исключительно прицельные и точные удары, направленные на подавление огневых точек, уничтожение живой силы и техники противника, который вступает в непосредственный огневой контакт и осуществляет попытки уничтожить наши силы, а также прорвать оборону сил АТО.

«Важно, что руководство операции и командиры украинских подразделений держат на особом контроле недопущение случаев открытия огня нашими бойцами без серьезных и оправданных на то оснований», - подчеркнули в штабе.