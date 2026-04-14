Депортация украинцев из Европы 'останется на уровне разговоров', – Разумков

У Европы пока нет ни юридических механизмов, ни особого желания заниматься этим на самом деле.

Европа не будет принудительно высылать украинцев, которые там работают и приносят пользу местной экономике. Против воли могут вернуть разве что тех, кто до сих пор живет на государственную помощь. Об этом в комментарии УНИАН заявил нардеп Дмитрий Разумков, комментируя заявления лидеров Украины и Германии о возвращении украинцев домой.

"Ни одна из стран Европы сегодня не готова будет отдать нам тех украинцев, которые действительно будут полезны для их экономики. У них дефицит рабочей силы. Если мы говорим о тех, кто не работает, кто получает просто пособие по безработице или находится нелегально или полулегально, то да, действительно это может произойти", – сказал народный избранник.

Разумков подчеркнул, что на данный момент в Европе просто нет юридического механизма, как заставить украинцев вернуться обратно. Тем более что сейчас украинцы могут свободно перемещаться между разными странами ЕС, выбирая ту, откуда их не выгоняют.

"Вряд ли кто-то [в Германии] будет заниматься сегодня глобальной депортацией, учитывая, что там находится около 1,4 млн граждан Украины. Поэтому политическое заявление Мерца мне понятно. Я думаю, что это останется больше на уровне разговоров, чем конкретных действий по возвращению украинцев", - убежден нардеп.

Мерц и Зеленский обсудили возвращение украинцев

Как писал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский, находясь в Германии, поднял вопрос о возвращении украинцев призывного возраста, которые выехали за границу с нарушением законодательства. Он подчеркнул, что этой ситуацией должны заниматься компетентные органы Украины и Германии, поскольку часть таких граждан должна вернуться.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что Киев и Берлин будут работать над тем, чтобы "облегчить возвращение" украинских беженцев.

