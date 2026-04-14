Моддеры превратили Skyrim в MMO, заменив всех NPC живыми игроками (видео)

Среди фанатов The Elder Scrolls V: Skyrim стремительно набирает популярность новый мод, который превращает классическую RPG в полноценный мультиплеерный ролевой сервер. На это обратил внимание GamesRadar.

В отличие от уже существующих модов вроде Skyrim Together, проект под названием Keizaal Online делает радикальное изменение: вместо обычных NPC (неигровых персонажей) в мире Skyrim появляются реальные игроки. По сути, привычный одиночный мир игры становится живой онлайн-средой, где каждый персонаж – это другой человек.

Игроки могут свободно взаимодействовать друг с другом, участвовать в сражениях или выстраивать собственные сюжетные линии без заранее прописанных сценариев. Такой подход превращает Skyrim в своеобразный аналог ролевых серверов, похожих на GTA Online, но в сеттинге фэнтези.

По данным разработчиков, на старте на сервере Keizaal Online было около 100 активных игроков, а сейчас одновременно подключаются более 600 человек. Мод уже можно опробовать в рамках публичного тестирования – для этого достаточно скачать кастомный лаунчер и приступить к игре. Полноценный релиз обещают выпустить в ближайшее время.

Напомним, в прошлом году Bethesda выпустила ремастер TES: Oblivion – спустя 19 лет после релиза оригинала. Разработчики улучшили графику и освещение, добавили поддержку 4K и отражений, а также переработали некоторые механики вроде стрельбы из лука.

Про новые "Свитки" никто не забыл, но даже приблизительные сроки запуска в Bethesda не называют. По слухам, релиз TES 6 произойдет только в 2029-2030 годах, более чем через десять лет после анонса на E3 2018.

