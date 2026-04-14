Военным разрешат увольняться со службы, но массовой демобилизации не будет, – нардеп

Речь идет о введении системы срочных контрактов.

Министерство обороны готовит законопроект, которым будут введены срочные контракты с правом на гарантированный отдых после службы. Но о массовой демобилизации войск речь не идет. Такое заявление в комментарии "Телеграфу" сделал член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Федор Вениславский.

По его словам, речь идет о комплексном законопроекте, призванном уменьшить количество конфликтов во время мобилизации, усовершенствовать систему контрактов на службу, в частности, будут и контракты с ограниченным сроком действия.

Вениславский уточнил, что, в частности, могут появиться контракты со сроком службы в два, три или пять лет. И по истечении срока контракта военные будут иметь право на гарантированный отдых.

"Но говорить о массовом увольнении из Вооруженных сил, к большому сожалению, мы сейчас не можем", – добавил народный избранник.

На рассмотрение парламента законопроект должен поступить в апреле, отметил нардеп.

Как писал УНИАН, военнослужащий ВСУ Даниил Яковлев заявил, что значительная часть мобилизованных – почти треть или больше – самовольно покидает части. Он считает, что проблема недоукомплектованности подразделений связана не только с мобилизацией, но и с организацией структуры и подготовки военных.

Также мы писали, что за первый квартал 2026 года в Офис омбудсмена поступило 1657 обращений о возможных нарушениях со стороны ТЦК и СП. Чаще всего жалобы касаются вопросов призыва лиц, не подлежащих мобилизации, процедур военно-врачебных комиссий и обжалования решений во время мобилизационных мероприятий.

