Врач Комаровский поставил диагноз Трампу: какие симптомы проявляются у президента США

Одним из признаков этого заболевания являются проблемы с кратковременной памятью.

Известный в Украине врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский считает, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может страдать деменцией. Поведение американского лидера соответствует этому диагнозу.

"Старческая деменция. У меня никаких особых сомнений в этом нет. Это нормальный диагноз. Он в этом не виноват, по большому счету. Это очевидно, абсолютно импульсивное поведение, когда человек забывает, что он говорил вчера", – пояснил врач в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Комаровского, нарушенная краткосрочная память является одним из симптомов деменции. Врач отметил, что Трамп помнит, кто его обидел еще 20 лет назад, но не то, что было вчера.

Видео дня

Комаровский также обратил внимание, что предшественник Трампа – Джо Байден – был абсолютно здоров, когда заступал на пост. Однако со временем это изменилось. Врач считает, что главы государств, находящиеся в почтенном возрасте, представляют огромный риск для своей страны.

"Ты опытен, ты мудр, ты пожилой, ты многое видел. Будь советником. А президент не должен сидеть в кресле, он должен бегать, принимать решения, встречаться. Ничего другого не должно быть", – пояснил он.

Здоровье Дональда Трампа

О возможной деменции у Трампа говорят и зарубежные специалисты. Физиотерапевт Адам Джеймс не исключил, что у президента США есть некоторые тревожные неврологические симптомы, которые, в частности, могут указывать и на лобно-височную деменцию. Внимание людей привлекают и синяки на руках американского лидера, которые он постоянно пытается скрыть.

В январе 2026 года врач Джонатан Райнер, который был кардиологом покойного бывшего вице-президента Дика Чейни, призвал Конгресс провести расследование состояния американского лидера.

Между тем министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявляет, что состояние здоровья Трампа хорошее. Однако президент слишком много ест фастфуда.

