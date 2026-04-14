48-летний известный актер высказался о молодой невесте и раскрыл планы на свадьбу

Вячеслав Довженко женится во второй раз.

Известный 48-летний украинский актер Вячеслав Довженко рассказал, каким будет его свадьба с невестой Светланой, которая моложе его на 20 лет. Предстоящее событие он прокомментировал в интервью проекту "Ближче до зірок"".

"Это будет семейный праздник. Это точно не будет проектом шоу-бизнеса. Мы хотим сделать это скромно, по-семейному и здесь, на Родине. Без особого шума", – сказал актер.

Сама же невеста актера – художница по костюмам Светлана – заявила, что больше не хочет публичности, которая настигла их пару после новости о помолвке. Первый опыт общения со СМИ оказался для нее некомфортным.

"Так получилось, что журналисты просто воспользовались своей профессиональной деятельностью и выманили ее на интервью, и она его дала. Но мы больше интервью давать не будем, потому что хочется личные отношения держать в более приватном формате. Это был первый опыт, и пока у нее нет желания давать интервью еще", – сказал Вячеслав Довженко.

Он отметил, что сейчас для них обоих важно сохранять личную жизнь вне публичного пространства.

Напомним, ранее Светлана рассказала об отношениях с детьми любимого от предыдущего брака и о том, планируют ли они с актером общих детей.

После этого сын Вячеслава Довженко рассказал об отношениях с молодой избранницей отца.

