В США все большую популярность набирают рестораны, где запрещены телефоны

Рестораны хотят, чтобы люди уделяли больше внимания друг другу и еде.

В современном мире технологий люди проводят в смартфонах в среднем около 4-6 часов в день, причем довольно часто они залипают в экран, даже находясь в компании родных или друзей – за совместным ужином или на отдыхе. Порой люди уже даже не замечают, насколько они зависимы от соцсетей.

На фоне этого по всей территории США все больше баров и ресторанов просят клиентов спрятать телефоны, а вместо этого сосредоточиться на общении и приеме пищи, пишет Fox News.

Некоторые заведения даже предлагают поощрения за отказ от смартфонов, а другие идут дальше и забирают устройства на хранение в специальных чехлах.

Так, в коктейль-баре Antagonist в Шарлотте (штат Северная Каролина) посетители убирают свои телефоны в запирающиеся чехлы примерно на два часа, а сеть ресторанов высокого класса Delilah вводит строгую политику "никаких телефонов и публикаций" в своих заведениях.

Некоторые заведения быстрого питания также тестируют эту концепцию. Например, в ресторане Chick-fil-A в Таусон-Плейс (штат Мэриленд) семьям, которые убирают телефоны со стола, предлагают бесплатное мороженое.

Авторы материала отмечают, что стремление к созданию пространств, свободных от телефонов, отражает более масштабное изменение в том, как люди относятся к технологиям. Исследования продолжают связывать интенсивное использование смартфонов с более низкой концентрацией внимания, ухудшением памяти и снижением социальных связей. В результате школы, правительства и предприятия переосмысливают вопрос о том, когда телефонам место в помещении.

В то же время, повседневные привычки показывают, насколько сильно люди привязались к телефонам. Недавние данные Consumer Affairs показывают, что американцы проверяют свои телефоны около 144 раз в день и проводят за ними примерно 4,5 часа. Это меняет восприятие людьми еды, общения и даже живых мероприятий, поэтому они начинают сопротивляться.

Зуммеры – главные противники смартфонов

Хотя многие могли предположить, что охотнее от смартфонов будут отказываться старшие поколения, но на деле движение по отказу от технологий возглавляет поколение зуммеров.

Опрос Talker Research, проведенный в декабре 2025 года, показал, что 63% представителей более молодого поколения намеренно отключаются от устройств. За ними следуют миллениалы с 57%, тогда как среди поколения X (рожденные в 1965-1979 годах – ред.) использование смартфонов ограничивают 42%, а среди бэби-бумеров (рожденные в 1946-1964 годах – ред.) – лишь 29%.

Что происходит в ресторанах без телефонов

Когда телефоны находятся вне зоны досягаемости, происходят едва заметные изменения – люди дольше задерживаются в разговорах, а прием пищи становится более осмысленным. Даже простые действия, такие как игра или рассказ истории, приобретают большее значение.

Один из посетителей описал этот опыт как редкий. Никаких уведомлений, никакого давления, чтобы запечатлеть момент, никаких отвлекающих факторов. Просто время с другим человеком.

При этом фуд-эксперты отмечают, что телефоны могут отвлекать внимание от самого процесса приема пищи. Когда это отвлекающее обстоятельство исчезает, люди чаще уходят из заведения с чувством, что произошло что-то действительно важное – именно это чувство заставляет клиентов возвращаться.

"В течение многих лет телефоны незаметно захватывали общественные пространства. Рестораны, концерты и даже небольшие собрания стали вращаться вокруг экранов. Теперь маятник качнулся в обратную сторону. Люди понимают, что, отложив телефон, можно изменить восприятие момента. Для этого не требуется полная цифровая детоксикация. Иногда достаточно одного приема пищи, одного разговора, одного вечера без отвлекающих факторов. Это небольшое изменение может оказаться более значительным, чем ожидалось", – подытоживает автор материала Курт Кнутссон, также известный как CyberGuy.

Запрет смартфонов в разных странах

Как ранее сообщал УНИАН, уже несколько стран Европы начали вводить ограничения на использование смартфонов в старших школах.

В Украине уже также допускаются такие ограничения – согласно последним оценкам, каждый четвертый украинский подросток проводит в интернете 7 и более часов в день.

