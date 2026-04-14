В старости люди делают неприятное открытие, заставляющее переосмыслить жизнь, – психологи

То, что люди считают важной частью своей жизни, в старости раскрывает свою истинную сущность.

Дружеские отношения, которые тянутся через всю жизнь – один из столпов, на котором стоит психологическая стабильность большинства людей. Поэтому среди трагических проявлений старости есть постепенная потеря друзей. И часто это происходит не только по естественным причинам.

Как пишет издание EcoNews, для многих людей в пожилом возрасте неприятным открытием становится осознание того, что те, кого ты чуть ли не с детства считал своими близкими друзьями, исчезают из поля зрения, как только ты сам перестаешь им писать и звонить по собственной инициативе.

Так называемое "тихое угасание" дружбы с возрастом ощущается сильнее, ведь исчезают привычные социальные рамки – школа, работа, ежедневные контакты. В результате человек может столкнуться не только с одиночеством, но и с осознанием того, что некоторые отношения никогда не были взаимными. Как отмечают психологи, главный признак старостного одиночества заключается не в том, что с выходом на пенсию ты прекращаешь активную социальную жизнь, а в исчезновении друзей, которые оказались не заинтересованными в дальнейшем общении.

Видео дня

По данным американских ученых, около 24% американцев в возрасте от 65 лет социально изолированы, а 43% людей старше 60 лет испытывают одиночество. Ученые подчеркивают: одиночество – это не просто отсутствие людей рядом, а разрыв между желаемыми и реальными отношениями.

Особое внимание исследователи уделяют феномену потери дружбы, который редко называют горем. Часто нет ни конфликта, ни финального разговора – связь просто исчезает. В таких случаях, говорят ученые, особенно сложно даже объяснить другим, что произошло.

Ученые также обращаются к так называемой теории справедливого обмена. Она объясняет, что люди чувствуют себя лучше в отношениях, где вклад примерно равен. В дружбе это проявляется в мелочах: поздравить с днем рождения, поддержать после тяжелой недели, предложить встречу. Если все это делает только один человек, связь начинает напоминать работу, а не близость.

Исследование Массачусетского технологического института показало, что лишь примерно половина дружеских связей является взаимной. Это объясняет, почему отказ от проявления инициативы в поддержании контактов может быть таким болезненным тестом, который покажет реальный баланс в отношениях.

С возрастом ситуация усложняется. Если в молодости дружба поддерживается благодаря, в частности, внешним обстоятельствам – учебе, работе, общим местам – то со временем эти "опоры" исчезают. Выход на пенсию, изменения в семье или здоровье сокращают случайные встречи. Поэтому, как отмечается, "если дружба сохраняется, это обычно потому, что обе стороны сознательно ее выбирают".

В то же время исследования подтверждают: качество дружбы важнее количества контактов. Обзор 38 научных работ показал стабильную связь между дружбой во взрослом возрасте и уровнем благосостояния. Наибольшее значение имеют поддержка, чувство близости и совместные усилия для сохранения связи.

Особенно резко проблему формулируют медики. Психиатр Роберт Вальдингер подчеркнул: "Одиночество убивает. Оно так же опасно, как курение или алкоголизм".

В итоге исследователи сходятся во мнении: главная сложность старения заключается не только в сужении круга общения, но и в осознании того, какие отношения были действительно взаимными, а какие существовали лишь благодаря усилиям одного человека.

Вас также могут заинтересовать новости: