800 лет назад в небе Японии появились 'красные огни': ученые наконец разгадали эту загадку

Более 800 лет назад японские астрономы задокументировали мощные солнечные бури, и теперь современная наука подтвердила их наблюдения.

Более 800 лет назад астрономы в средневековой Японии наблюдали странные "красные огни в северном небе", и только в 2026 году ученые наконец точно узнали, что это было.

Как пишет DailyGalaxy, в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the Japan Academy 10 апреля 2026 года, исследователи из Окинавского института науки и технологий использовали современные технологии и подтвердили, что это сияние было следствием мощной солнечной бури.

Солнечные бури прошлого

В 1204 году японский поэт Фудзивара-но Тэйка, описал "красные огни в северном небе" над Киото, и считалось, что это является отсылкой к полярным сияниям, часто вызываемым солнечными бурями. Благодаря современному прорыву в исследованиях Солнца, это наблюдение теперь совпадает с подтвержденным активным солнечным циклом того же периода.

Исследователи из Окинавского института науки и технологий использовали методику, сочетающую исторические записи с анализом годичных колец деревьев, для реконструкции солнечной активности, начиная со средневекового периода. Их метод показывает, что солнечная буря, описанная Тейкой, вероятно, была частью более широкого, высокоактивного солнечного цикла в конце XII века.

Обнаружение солнечных бурь с помощью новых технологий

Команда ученых под руководством профессора Хироко Мияхары сосредоточилась на "субэкстремальных" солнечных протонных событиях – менее мощных, но все еще опасных бурях, которые составляют около 10-30% от самых экстремальных случаев.

Это открытие открывает новые возможности для понимания частоты и влияния солнечных бурь на протяжении истории, что имеет решающее значение для оценки рисков для современной инфраструктуры, включая спутники и космические миссии.

"Наш метод теперь позволяет нам эффективно идентифицировать их и лучше понимать условия, при которых они с большей вероятностью происходят", – добавил Мияхара.

Ранее ученые выяснили причину еще одной аномалии древности. В 1831 году Солнце приобрело жуткий голубой оттенок, урожай потерпел неудачу, а температура на континентах резко упала. Оказалось, что к этому привело малоизвестное извержение вулкана Zav-1 на острове Симушир в Курильском архипелаге России.

