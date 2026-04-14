За 8 месяцев работы Цивинского БЭБ не отличился громкими операциями, - Экономическая правда

За 8 месяцев работы под руководством Александра Цивинского бюро не запомнилось громкими операциями или впечатляющими результатами в детенизации экономики. В то время как правительство предусмотрело на этот год 199 млрд грн специального резерва для сектора безопасности и обороны, средства в котором должны появиться именно в результате детенизации экономики.

Об этом сообщает издание ThePublic со ссылкой на ЭП.

Журналисты отмечают, что, несмотря на надежды правительства и бизнеса, эффективность Бюро экономической безопасности остается низкой. В то время как руководство БЭБ отчитывается не о конкретных показателях, а о росте уровня продаж в той или иной сфере.

"После назначения Цивинского главой БЭБ на этот орган снова возложили большие надежды. Однако спустя 8 месяцев бюро почти не запомнилось громкими операциями или впечатляющими результатами в детенизации экономики. Во время встреч с журналистами руководство БЭБ отчитывается о росте легальных продаж топлива в октябре-декабре 2025 года (совпало с началом блэкаутов) или легальных продаж бытовой техники (совпало с "черной пятницей" и рождественско-новогодними праздниками)", – говорится в статье.

Александр Цивинский и его команда оправдывают отсутствие результатов недостаточным финансированием. Однако вместо рационального использования бюджета в Бюро увеличивают зарплаты руководящему составу и тратят средства на представительские нужды.

В частности, недавно в БЭБ приобрели на четверть миллиона гривень атласных платков и эко-сумок. Еще на 295 тысяч гривень там планируют обновить визуальную идентику и брендбук и т. д.

В то же время зарплаты руководства органа выросли до 120-165 тыс. грн. Например, первый заместитель Александра Цивинского в декабре получил 166 тыс. грн, другой заместитель – 156 тыс. грн. Примерно на таком же уровне колеблются зарплаты остального руководства Бюро: глава Департамента организационного обеспечения деятельности получил 151 тыс. грн, руководитель Управления оперативной поддержки – 146 тыс. грн.

В самом Бюро отмечают, что много средств тратится на судебные издержки и иски от бывших сотрудников.

"Динамика свидетельствует о повышенных финансовых рисках нехватки финансирования БЭБ в течение 2026 года. Это может привести к полному коллапсу в функционировании БЭБ уже в сентябре-октябре этого года", – объясняют в Бюро.

Несмотря на это, правительство предусмотрело на этот год 199 млрд грн специального резерва для сектора безопасности и обороны. Средства в нем должны появиться именно в результате детенизации экономики, которой должно заниматься БЭБ.

Однако пока эффективность органа остается крайне низкой, а бюджет продолжает терять миллиарды гривень из-за нелегальных рынков. Чтобы повлиять на ситуацию, парламент уже в ближайшее время планирует заслушать руководство БЭБ.

Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд ожидает ликвидации налоговых схем, борьба с которыми зависит от БЭБ.