ЗАЭС – ключевой элемент военной стратегии Кремля: эксперт объяснил коварный план России

Россияне хотели "подарить" ЗАЭС Путину, но украинские военные не позволили этого, говорит эксперт.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) является центральным элементом российской военной стратегии. Об этом в интервью УНИАН рассказал ядерный эксперт Greenpeace Шон Берни.

"Это центральный элемент российской военной стратегии. Они считают, что могут выиграть войну, угрожая ядерной катастрофой на Запорожской АЭС, и таким образом напугать европейских союзников Украины и переложить вину на Украину", – рассказал Берни.

Специалист считает это серьезной проблемой, ведь международные СМИ, работающие в этом контексте, не являются экспертами по ядерной тематике.

Видео дня

Они сталкиваются с ситуацией, когда Россия обвиняет Украину, а Украина – Россию, так что у обозревателей возникает вопрос, кому верить. По словам Берни, Кремль ведет дезинформационную кампанию с четкой целью – ввести СМИ в заблуждение и запутать информационное пространство.

"Россия прилагает много усилий, чтобы ее нарративы попадали в немецкие, французские СМИ, особенно за пределами Европы, в страны Глобального Юга. И там часто в итоге воспроизводится именно московская версия событий. Это действительно серьезная системная проблема", – считает ядерный эксперт Greenpeace.

Берни также подчеркнул, что Россия давно разработала план перезапуска станции.

Он напомнил, что в прошлом году, когда остались только две линии, 330-киловольтная линия "Феросплавная-1" была повреждена российскими военными во время атак на Никопольский район.

В результате чего осталась только 750-киловольтная линия. В сентябре она также была умышленно выведена из строя, вероятно, российскими силовиками из ФСБ.

По мнению специалиста, это часть продуманного плана – чтобы подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированной Россией энергосистеме, россиянам необходимо было отключить ее от украинских электросетей.

Перерезав 750-киловольтную линию, которая находилась под российским контролем из-за оккупации прилегающих территорий, оккупанты получали возможность впоследствии подключить станцию к сетям, расположенным к югу от Запорожья.

"Мы слышали, что это даже должно было стать "подарком на день рождения Путина". Но украинские Вооруженные силы позаботились о том, чтобы это не сработало. То есть он не получил свой "подарок", – добавил Берни.

Запорожская АЭС – другие новости

Напомним, 14 апреля Запорожская атомная электростанция уже в тринадцатый раз с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину лишилась внешнего электроснабжения.

На сегодняшний день МАГАТЭ продолжает консультации с Украиной и Россией по вопросу введения локального перемирия, которое позволило бы провести ремонт еще одной линии электропередач и восстановить внешнее электроснабжение временно оккупированной российскими войсками АЭС.

Также продолжаются переговоры о будущем статусе ЗАЭС. По словам президента Владимира Зеленского, США предлагают по 33% дивидендов Украине, РФ и США. Вашингтон, как пояснил президент Украины, выступает в качестве главного менеджера этого совместного предприятия.

