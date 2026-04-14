Жених Никитюк растрогал сеть редким видео с их маленьким сыном

Военный показал, как проводит время с Оскаром.

Жених известной ведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук поделился видео, на котором продемонстрировал две разные стороны своей жизни - отцовство и войну. Уникальные кадры он опубликовал в своем Instagram.

На видео с одной стороны он – отважный воин, а с другой – заботливый и нежный отец, который проводит все свободное время со своим сыном.

Бабчук показал страшные моменты: как вокруг разрываются снаряды и идет война, и трогательные кадры: как он обнимается с сыном Оскаром, его первые шаги, купание и как малыш целует отца.

Видео Дмитрий Бабчук подписал "Dad lore", что с английского означает "Папины байки".

Отметим, что жених Леси Никитюк очень часто публикует фото и видео со своей работы – он является действующим военнослужащим с 2016 года и сейчас защищает страну. Также иногда он радует подписчиков фотографиями или видео с маленьким сыном. Подписчики восхитились новыми кадрами с Оскаром и написали, что в целом видео получилось очень мощным, таким, что демонстрирует контрасты происходящего в Украине.

Как известно, Дмитрий Бабчук и Леся Никитюк познакомились осенью 2024 года. Они начали встречаться, и уже летом 2025 года ведущая родила сына. Сейчас Никитюк и Бабчук помолвлены, но еще не сыграли свадьбу.

