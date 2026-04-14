'Это очень высокий показатель': эксперт о 75% локализации оружия в Украине

Эксперт подчеркнул, что добиться полной локализации производства всего оружия практически невозможно.

Украина достигла 75% обеспечения армии отечественным вооружением, что является очень высоким показателем. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Украинского радио".

Большая часть потребностей Сил обороны покрывается украинским оружием

Эксперт отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что три четверти потребностей Сил обороны Украины в настоящее время покрывается отечественным оружием.

"К цифре 75% нужно относиться не буквально, а в контексте производства готовой продукции для обеспечения непосредственно тактического звена фронта. То есть все расходные материалы, которые используют Силы безопасности и обороны – FPV-дроны, различные БПЛА, средства РЭБ, легкобронированные машины, снаряды, мины – мы действительно стараемся производить на собственных мощностях", - сказал Жмайло.

Эксперт подчеркнул, что добиться полной локализации производства всего оружия практически невозможно. Он отметил, что даже страны НАТО с развитым военно-промышленным комплексом обычно локализуют свои производства на уровне 60–80%.

"Те же Соединенные Штаты также около 20% различных компонентов, видов вооружений импортируют. Израиль на 20% полностью зависим от военной помощи США. И даже Южная Корея, которая считается очень мощным оружейным хабом, также нуждается в комплектующих изделиях, например, для авиационной электроники, на уровне 80%. То есть 75% – очень высокий показатель, который, несмотря на нестабильность поставок, дает эффект в тех же deep strike и устойчивости нашей линии боевого столкновения", - добавил Жмайло.

Эксперт заявил, что Украина наладила стабильное производство продукции в условиях войны высокой интенсивности. Он подчеркнул, что украинское оружие конкурентоспособно благодаря своей простоте и способностью к масштабированию.

"Украина однозначно в этом сделала просто огромные шаги. Но нужно понимать, что это не означает, что мы полностью стали независимыми, к сожалению. Это означает, что мы можем производить собственное оружие, нашли пути для производства оружия и мы не полагаемся на наших партнеров, мягко говоря, как это было 4 года назад", - сказал Жмайло.

Эксперт добавил, что Украина в целом выходит на необходимые темпы производства.

"У нас есть сотни мелких производителей, которые постоянно конкурируют между собой, находят более технологичные решения, и затем лучшие из них масштабируются... Теперь же каждая бригада, благодаря реформам, которые состоялись, имеет минимум до 30 млн грн, чтобы самостоятельно закупать все необходимые расходные материалы: РЭБы, дроны и т.д. А у нас сотни бригад воюют против российской агрессии. И повторюсь, в 2026 году мы увидели много прорывов - и в паритете, и в дальнобойных ударах, а это означает, что в целом и в совокупности мы выходим на необходимые темпы производства", - рассказал Жмайло.

Россия полностью зависима от Китая в технологическом плане

Эксперт заявил, что Китай сильно помогает России. По его словам, в последнее время Пекин все меньше работает как хаб для обхода санкций против РФ, предлагая Москве больше китайских комплектующих.

"Силы обороны Украины уже неоднократно демонстрировали все эти изделия, которые попадают в российское оружие, несмотря на действие санкций. Поэтому Россия в технологическом плане сейчас полностью зависит от Китая. Сильная сторона россиян – именно в масштабах. Они пытаются находить наиболее эффективные для себя изделия, например, "Ланцеты", "Орланы", стандартизированные FPV, и масштабируют их. Они разного качества, на это жалуются даже российские Z-блогеры, пропагандисты и военные, но их много. То есть эффективность уже отходит на второй план", - сказал Жмайло.

Украина заключила с Германией договор об оборонном сотрудничестве - что известно

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. По его словам, достигнуты договоренности о новом пакете помощи, который касается ПВО, дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть 10 документов, которые уже подписаны. В частности, о ракетах для ПВО, ракетах PAC-2 и пусковых установках для систем IRIS-T.

Позже министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что он провел переговоры со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. По итогам этих переговоров был согласован пакет оборонных договоренностей на общую сумму 4 млрд евро.

