Водители массово прячут ключи от машины в микроволновку: что это за странный 'тренд'

В Европе набирает популярность необычный способ защиты автомобилей от угона – водители начали хранить ключи в микроволновых печах, используя их в качестве импровизированного "щита" от хакеров, пишет Indian Defence Review.
Речь идет о так называемых ретрансляционных атаках: воры с помощью антенн перехватывают сигнал бесключевого доступа с брелока в доме и передают его в автомобиль. В результате машина "думает", что ключ рядом, и открывается без какого-либо взлома.
Именно по такой схеме был угнан внедорожник у семьи Эдмунда Кинга – президента Автомобильной ассоциации. После этого он начал хранить ключ в специальном чехле, а затем дополнительно класть его в микроволновую печь.
Как работает "микроволновый защита"
Выключенная микроволновая печь фактически действует как клетка Фарадея – металлическая конструкция блокирует радиосигналы. Это не дает возможности ворам "поймать" сигнал ключа и передать его в авто.
Эксперты предупреждают: такой метод может быть опасен. Если случайно включить микроволновую печь с ключами внутри – электроника брелока мгновенно сгорит, а сама печь может выйти из строя или даже загореться.
Кроме того, не все микроволновые печи обеспечивают идеальное экранирование – сигнал может "просачиваться" через щели.
Вместо этого специалисты рекомендуют более безопасные варианты:
- использование чехлов или коробок Фарадея;
- хранение ключей подальше от дверей и окон;
- дополнительные механические средства защиты (например, замок на руль).
По данным полиции, количество угонов автомобилей с применением электронных методов растет, что и заставляет водителей искать нестандартные способы защиты.