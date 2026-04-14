Гордится одобрением Путина: эксперт объяснил зависимость генерального директора МАГАТЭ от РФ

Рядовые члены организации выполняют важную и полезную работу, но только не её руководитель.

Украина пользуется большой поддержкой европейских стран в МАГАТЭ, Международном агентстве по атомной энергии. Сотрудники организации, работающие на Запорожской и Чернобыльской АЭС, выполняют важную и очень сложную работу. Однако глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси слишком увлекся заигрыванием с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Об этом в интервью УНИАН сообщил старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни.

"Проблема – на уровне руководства секретариата МАГАТЭ. Рафаэль Гросси – карьерный дипломат. Он чрезвычайно амбициозен. Он хочет стать следующим генеральным секретарем ООН. Его первое, как я видел, публичное одобрение в прошлом году – было от Владимира Путина. В обычных условиях это выглядело бы как политическая "смерть", но для Гросси это знак уважения. Он получил поддержку Путина. Вероятно, в дальнейшем он будет пытаться получить такую же поддержку Трампа", – рассказал Берни.

Эксперт отмечает, что среди задач МАГАТЭ – продвигать атомную энергетику, а также предотвращать использование ядерных материалов в военных целях, то есть для ядерного оружия. Россия исторически имеет большое влияние в организации, как одна из крупнейших в мире государств, развивающих атомную энергетику.

"Я не доверяю пониманию ядерных угроз Рафаэлем Гросси. Очевидно, он не готов жестко противостоять России. Но это его работа – предотвращать ядерные аварии и делать атомную энергетику более безопасной. Я не думаю, что он выполняет ее хорошо", – однозначно заявляет Берни.

Эксперт заявляет, что "Гринпис Украина" осуждает неспособность МАГАТЭ прямо бросить вызов преступлениям России.

"Они должны это делать. Государства-члены МАГАТЭ должны активнее влиять на Гросси. К сожалению, он дошел до точки, когда я почти не уверен, что он изменит свою позицию", – констатирует Берни.

Скандалы вокруг МАГАТЭ – последние новости

В начале февраля этого года при содействии пророссийского правительства Виктора Орбана в Венгрии начали строительство российской АЭС "Пакш II". АЭС, по словам экспертов, основана на дорогой, устаревшей и рискованной технологии. Присутствовавший на церемонии открытия проекта глава МАГАТЭ Гросси назвал его запуск "великим днем для России".

По мнению энергетического эксперта Геннадия Рябцева, МАГАТЭ помогает россиянам корректировать удары по энергетическим объектам Украины.

