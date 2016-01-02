За сутки боевики 15 раз обстреляли украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции пророссийские бандформирования продолжают вооруженные провокации против украинских военнослужащих.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, с начала суток боевики около 15 раз применяли оружие против украинских защитников.

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«Вражеские снайперы сегодня чрезвычайно активно пытались попасть в наших воинов возле Песков и Новгородского. Там же, а также в районе Троицкого и южнее Авдеевки кремлевские наемники били в сторону позиций сил АТО из стрелкового оружия. Возле Опытного, кроме стрелкового оружия, оккупанты также несколько раз били из гранатометов. Из крупнокалиберного пулемета после обеда противник вел хаотичный огонь у Троицкого», - сообщили в штабе.

Украинские подразделения ответный огонь не открывали.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в нарушение договоренности о прекращении огня в период праздников боевики 42 раза обстреляли украинских военных, погибших нет, двое получили ранения.