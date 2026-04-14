Силы обороны отходят от традиционных методов применения Patriot, – ВІ

Бойцы стараются использовать как можно меньше перехватчиков.

Украинские военные, использующие американские системы ПВО Patriot, отклоняются от традиционных методов применения ракет-перехватчиков во время российских ракетных ударов.

Об этом сообщает Business Insider. Командир украинского подразделения Patriot заявил, что стандартная доктрина противовоздушной обороны предусматривает запуск от двух до четырех ракет-перехватчиков по каждой российской крылатой или баллистической ракете. Однако его силы запускают лишь одну ракету на каждую угрозу из-за ограниченных арсеналов.

Командир, которого идентифицировали как Александра, на видео, опубликованном в минувшие выходные Воздушным командованием Запад, заявил, что Силы обороны стараются использовать как можно меньше перехватчиков. Он сказал, что им нужно больше средств, чтобы эффективно противостоять российским атакам.

Неясно, насколько широко этот подход с применением одной ракеты практикуется среди экипажей украинских систем Patriot. Запуск более одной ракеты-перехватчика в одном бою, хотя и дорогостоящий, не обязательно является расточительством; скорее, это управление рисками, где приоритетом является уничтожение цели, а не сохранение ресурсов. Но Украина не может себе позволить такую роскошь, объясняет автор. В случае интенсивных боевых действий США и их союзники также могут не иметь такой возможности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Украина и Германия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что был согласован пакет оборонных договоренностей на общую сумму 4 млрд евро. Речь идет об усилении ПВО, развитии дальнобойных возможностей и совместном производстве дронов.

Так, Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет для Patriot – это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Также предусмотрена поставка 36 пусковых установок IRIS-T, что усилит многоуровневую систему ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: