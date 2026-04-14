До 1400 км без подзарядки: в Европе работают над технологией, которая изменит электрокары

Европейские автопроизводители разрабатывают новую технологию, которая позволяет электромобилям преодолевать большие расстояния, до 1400 километров, используя, помимо батареи, небольшой бензиновый двигатель. Об этом пишет Profit.ro.

Отмечается, что электромобили с увеличенным запасом хода (EREV) представляют собой сочетание традиционных электрокаров и гибридных моделей. С помощью небольшого двигателя внутреннего сгорания, который работает лишь как бензиновый генератор, запас хода таких автомобилей составляет более 1000 километров.

В издании поделились, что Volkswagen, Renault и BMW входят в число европейских производителей, которые рассматривают возможность предложения технологии EREV. Такие автомобили предназначены для водителей, которые еще не готовы полностью перейти на электромобили.

Журналисты добавили, что такие автомобили уже предлагают китайские производители. В частности, Leapmotor продает в Европе несколько EREV моделей.

Кроме того, Renault недавно объявила, что будет производить электромобили среднего класса на новой платформе, специально предназначенной для электромобилей, которая обеспечит запас хода 750 км для полностью электрической версии и 1 400 км в EREV исполнении.

"Мы считаем, что сможем убедить 70% клиентов перейти на электромобили к 2030 году благодаря варианту с увеличенным запасом хода", - заявил Франсуа Прево, исполнительный директор Renault.

Исполнительный директор Stellantis Антонио Филоса также считает, что автомобили EREV являются новой тенденцией в индустрии. Он отметил, что концерн уже в этом году выпустит пикап Ram 1500 Ramcharger и внедорожник Jeep Grand Wagoneer соответствующих модификаций.

В издании подчеркнули, что опасения по поводу запаса хода являются одной из главных причин, почему многие водители все еще не пересели на электромобили. Ранее автомобильный клуб ADAC провел тест, в котором проверил реальный запас хода электромобилей.

Первый вывод теста заключается в том, что ни один из протестированных электрокаров не проехал 500 км, хотя некоторые из них хвастаются заявленным запасом хода, превышающим даже 600 км, а в одном случае - более 700 км.

Запас хода популярных электромобилей не соответствует реальным показателям

Ранее в TheStreet оценили реальный запас хода популярных электромобилей. В частности, в издании упомянули пикап Chevrolet Silverado EV, который не способен проехать заявленные 793 км без подзарядки.

Также в издании отметили, что Tesla Model S Long Range с заявленным запасом хода 660 км способна проехать только 589 км.

Вас также могут заинтересовать новости: