МВФ и Всемирный банк ожидают замедления мировой экономики из-за войны в Иране, – Reuters

Мировая экономика сталкивается с новым ударом на фоне войны в Иране, что уже отражается на прогнозах экономического роста и усиливает инфляционное давление, пишет Reuters.

По оценкам МВФ, конфликт уже привёл к росту цен на энергоносители и сырьё, что усилило давление на экономику и создало дополнительные риски для глобальной стабильности.

Согласно базовому оптимистичному сценарию в "Мировом экономическом обзоре" МВФ, глобальный рост в 2026 году может составить около 3,1%, что ниже предыдущих ожиданий на 0,2 п.п. По этому сценарию цены на нефть в среднем составят $82 за баррель в течение всего 2026 года. Это меньше по сравнению с недавними уровнями около $100 за фьючерсную цену на Brent.

При более неблагоприятном развитии событий, включая затяжной конфликт на Ближнем Востоке, рост может замедлиться до 2,5% или даже приблизиться к 2%, что соответствует рискам рецессии. Инфляция при этом составит 5,4%. При этом цены на нефть составят около $100 за баррель в этом году и $75 в 2027-м, прогнозирует МВФ.

При затяжном и остром конфликте в Иране, средняя цена на нефть в течение 2026 года составит $110, а глобальный экономический рост упадет ниже 2%. Подобные ситуации происходили всего четыре раза с 1980 года, в частности во время пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса 2008 года. По этому сценарию инфляция достигнет 5,8% в 2026 году и вырастет до 6,1% в 2027-м, прогнозирует МВФ.

Особенно уязвимыми оказываются развивающиеся экономики, которые сильнее зависят от импорта энергоносителей и подвержены колебаниям валют и капитала. Для них рост цен на нефть и продовольствие создаёт дополнительную нагрузку, усиливая инфляцию и давление на бюджеты, пишет издание.

Конфликт на Ближнем Востоке также усиливает волатильность на рынках и осложняет работу центральных банков, которым приходится выбирать между повышением ставок для сдерживания инфляции и поддержкой экономики, говорится в статье.

На фоне продолжающейся неопределённости представители МВФ подчёркивают, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от длительности конфликта в Иране. Краткосрочное обострение может иметь ограниченные последствия, однако затяжная эскалация способна существенно ухудшить глобальные экономические перспективы, резюмирует Reuters.

Экономические последствия войны в Иране

В марте аналитики сообщали, что стоимость доллара показала лучший месячный результат с сентября 2022 года на фоне войны на Ближнем Востоке. Укрепление американской валюты произошло вследствие дестабилизации энергетических рынков и ухудшении экономических прогнозов. Так, индекс спотового доллара Bloomberg в марте месяце вырос примерно на 3%. Дополнительным фактором стала позиция США как крупнейшего производителя нефти в мире из-за скачка глобальных цен на энергоносители и блокировку Ормузского пролива.

Кроме того, в странах ОПЕК зафиксировано рекордное падение добычи сырой нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, добыча в Ираке, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте упала в марте на 7,88 миллиона баррелей в сутки – до 20,79 миллиона баррелей. Эти показатели уже превышают ситуацию на энергетическом рынке во время пандемии COVID-19.

