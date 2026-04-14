Госдума разрешила Путину нападать на любую страну по его выбору

Поводом для вторжения можеть стать даже арест российского диверсанта или обычного уголовника с российским паспортом.

Российская Госдума приняла в первом чтении проект закона, который дает президенту РФ полномочия вводить войска в страны, где притесняют россиян. Об этом пишут российские СМИ.

В пояснительной записке к законопроекту указывается необходимость защитить граждан РФ в случае их "ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств".

"Комитет Государственной Думы по обороне поддерживает концепцию законопроекта, поскольку предлагаемое регулирование будет способствовать защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, защите российских организаций от иностранных противоправных посягательств, а также противодействию кампании оголтелой русофобии, которая продолжается на внешнем треке", - заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Россия готовит агрессию против стран Балтии

Как писал УНИАН, страны Балтии являются потенциально наиболее уязвимым направлением для российского вторжения в Европу за пределами Украины. В частности, эксперты обращают внимание на Эстонию, имеющую короткую стратегическую глубину территории и сложную демографическую структуру, что, по мнению аналитиков, может создавать дополнительные риски в случае обострения ситуации.

Особое беспокойство вызывает эстонский город Нарва прямо на границе с РФ. Большинство населения там составляют русскоязычные жители, которые могут быть использованы как элемент гибридного давления или дестабилизации региона.

По одному из сценариев, России будет достаточно всего 2 армейских бригад (от 6 до 10 тысяч военнослужащих), чтобы вызвать структурный кризис в НАТО, введя войска в Нарву для "защиты" местного населения.

