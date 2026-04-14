Удар по дамбе в Харьковской области: Тимочко объяснил, есть ли риск повторения Каховской катастрофы

Эксперт отметил, что противник стремится затруднить логистику в регионе и посеять панику среди населения.

Российские оккупанты ударами по Печенежской плотине, расположенной в Харьковской области, преследуют две основные цели – затруднение логистики и террор мирного населения. Об этом в комментарии агентству УНИАН сказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко. При этом он напомнил, что такие удары враг наносит периодически.

По словам Тимочко, россияне сейчас активизируют свои наступательные усилия в Харьковской области в направлениях Великого Бурлука и Волчанска.

"И именно поэтому они заинтересованы нанести максимальный ущерб мобильности Сил обороны Украины, а также создавать препятствия для эвакуации мирного населения, поскольку там находятся автомобильные дороги территориального значения", – отметил Тимочко.

Он рассказал, что дамбу строили на пике индустриализации в СССР, поэтому ее прочность рассчитана на то, чтобы выдержать ядерный удар.

"Повреждения могут быть от КАБ, но не кардинальные, чтобы дамбу разрушить и произошел одномоментный большой сброс воды. Для такого удара нужно было бы закладывать взрывчатку изнутри, как они это сделали на Каховской дамбе", – сказал Тимочко.

Он не исключает, что в случае серьезных разрушений может произойти сброс воды, но все же, по мнению эксперта, это будет происходить медленно, и спецслужбы смогут отреагировать. При этом, говорит он, риски подтопления населенных пунктов возле этого водохранилища все же нельзя сбрасывать со счетов:

"А это еще раз подтверждает, что противник готов убивать и топить всех, чтобы достичь тактических, в его понимании, результатов".

Тимочко напомнил, что разрушение дамб – это международное преступление, потому что в первую очередь страдают гражданские лица, которые окажутся на пути водной стихии. Он предположил, что россияне надеются создать там гуманитарный кризис, ведь речь идет о большом водоеме – около 84 кв. км, и площадь подтопления может быть значительной.

"Врагу нужно перерезать логистику и создать панику среди населения, им нужно скопление людей, чтобы совершать массовые убийства", – сказал Тимочко.

По его словам, в случае серьезных разрушений водохранилища могут возникнуть перебои в водоснабжении Харькова и области. Он пояснил, что есть альтернативные варианты обеспечения населения водой:

"Это не единственное водохранилище, которое может обеспечивать водой Харьков и область, но оно одно из нескольких".

Тимочко считает, что все же речь может идти о региональной гуманитарной катастрофе в случае подтопления домов, в которых часто проживают пожилые люди, малоподвижные люди.

"Врагу такая ситуация нужна, чтобы сеять раздор", – добавил эксперт.

Удар по Печенежской дамбе

Как сообщал УНИАН, по словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, во вторник, 14 апреля, российские оккупанты направили шесть управляемых авиабомб на Печенежскую дамбу в Чугуевском районе Харьковской области.

По его словам, это крупнейшее водохранилище в регионе и критически важный для Харькова и всей территории объект.

