Германия профинансирует производство ракет для систем Patriot, которые использует Украина

Производство также будет располагаться на территории Германии.

Американская компания Raytheon и Украина подписали контракт на поставку ракет-перехватчиков Patriot GEM-T на сумму 3,7 млрд долларов, пишет военный портал "Милитарный".

Контракт на поставку нескольких сотен ракет для ЗРК Patriot между Украиной и Raytheon профинансирует Германия. Соответствующее соглашение подписали во время германо-украинских правительственных консультаций в Берлине.

Ключевым элементом поддержки этого соглашения, который должен обеспечить устойчивость цепочки поставок и способствовать пополнению запасов перехватчиков в Украине, станет новый производственный объект, который будет построен в Германии. Известно, что объект будет эксплуатировать немецкая компания по производству ракетных систем MBDA Deutschland через совместное предприятие COMLOG, созданное компаниями Raytheon и MBDA Deutschland.

"Raytheon сосредоточена на максимальном увеличении производственных мощностей и обеспечении стабильных и надежных поставок этих проверенных в боях перехватчиков для США и союзников, таких как Украина, которые полагаются на Patriot для защиты своих граждан, инфраструктуры и суверенитета", – заявил президент Raytheon Фил Джаспер.

Издание пояснило, что новые производственные мощности необходимы, поскольку за последний год MBDA подписала контракты на производство и поставку до 1000 ракет Patriot GEM-T в рамках инициативы "Европейский небесный щит" для Германии, Нидерландов, Румынии, Испании и Швеции.

Ракеты для Patriot

Добавим, что ракеты-перехватчики для американских систем ПВО, такие как Patriot GEM-T, предназначены для поражения всех типов воздушных угроз. Систему Patriot используют в 19 странах, в том числе в Украине.

Недавно в Украине впервые продемонстрировали новую ракету для систем ПВО – "Корал". Военные аналитики не исключают, что Украина сможет применять их для запусков с комплексов Patriot.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и Германией

Напомним, что страны достигли договоренностей о новом пакете помощи на сумму 4 млрд евро, который касается ПВО, дальнобойного оружия, дронов и боеприпасов. Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сделать все для того, чтобы в Европе можно было производить все, что критически необходимо для защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: