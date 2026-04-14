Если бы не украинские военные, Россия захватила бы сразу три АЭС в Украине, – эксперт

Украинские защитники остановили россиян в 32 км от Южно-Украинской АЭС.

Российские оккупанты с самого начала полномасштабного вторжения в Украину намеревались захватить три украинские атомные электростанции. Сделать это им помешали украинские военные.

Старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни в интервью УНИАН заявил, что россияне атаковали и оккупировали Запорожскую АЭС, а в Чернобыле "Росатом" уже находился в начале марта 2022 года. Также одной из целей захватчиков был захват Южноукраинской АЭС.

"15 марта, кажется, уже было видно, как российские силы двигались по прямой линии на Николаев. Их остановило местное ополчение, кажется, украинские морские пехотинцы. На тот момент они находились в 31 или 32 километрах от Южноукраинской атомной электростанции. У российских сил была четкая цель", – сказал Берни.

По его словам, во время визита в Южноукраинск он встречался с местными семьями, с людьми, которые воевали против россиян.

"И когда по-настоящему осознаешь это, просто невероятно, что такое вообще стало возможным. И отвратительно, по-настоящему возмутительно, что в Европе до сих пор ведут бизнес с этими преступниками", – считает Берни.

АЭС в Украине – последние новости

14 апреля Запорожская АЭС в тринадцатый раз с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину осталась без внешнего электроснабжения. Позже "Энергоатом" сообщил, что внешнее питание ЗАЭС восстановлено, станция находилась в блэкауте полтора часа.

Как рассказал старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни, повреждения нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после российского удара создали беспрецедентные вызовы для спасателей и инженеров, а полноценное восстановление объекта во время войны выглядит почти нереальным.

