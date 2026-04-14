Затягивание войны на Ближнем Востоке усиливает позиции Тегерана, – обозреватель FT

В текущем противостоянии со США и их союзниками Иран оказывается в положении, где время начинает работать в его пользу. Как отмечает Гидеон Рахман, главный обозреватель отдела международных отношений Financial Times, затяжной характер конфликта не ослабляет Тегеран, а напротив – даёт ему пространство для манёвра и постепенного укрепления позиций.

Несмотря на давление и удары по инфраструктуре, Иран демонстрирует способность адаптироваться. Его стратегия во многом строится не на быстром достижении результата, а на выносливости. В отличие от США, которым приходится учитывать политические циклы, общественное мнение и позиции союзников, Тегеран может позволить себе более игру "в долгую", пишет аналитик.

Одним из ключевых факторов становится способность Ирана избегать прямого масштабного столкновения, одновременно поддерживая напряжение через асимметричные действия. Это позволяет стране не переходить к фазе, которая могла бы привести к разрушительным последствиям для действующего режима, отмечает автор.

При этом удары и давление со стороны США не приводят к быстрому перелому. Напротив, они могут усиливать внутреннюю консолидацию внутри Ирана и укреплять позиции тех сил, которые выступают за жёсткий курс. В такой ситуации внешнее давление не обязательно ослабляет страну, а может способствовать её консолидации, считает эксперт.

Дополнительным фактором является региональный контекст. Иран действует не изолированно, а через сеть союзников и прокси-сил, что позволяет ему влиять на ситуацию сразу в нескольких точках. Это усложняет задачу для США и их союзников, которым приходится реагировать на рассредоточенные угрозы, говорит автор.

Кроме того, уверен аналитик, затягивание конфликта увеличивает риски для глобальной экономики, особенно с учётом значения Ормузского пролива для поставок нефтепродуктов. Это создаёт дополнительное давление на западные страны, которым необходимо учитывать последствия эскалации не только в военной, но и в экономической плоскости.

В итоге складывается ситуация, при которой Ирану не обязательно выигрывать быстро. Достаточно не проиграть и продолжать удерживать напряжение. Именно в таком формате время становится его союзником, постепенно смещая баланс в его пользу, резюмирует автор публикации.

Ранее сообщалось, что ВВС США начали разминирование Ормузского пролива. Однако эту миссию выполняют корабли совершенно для этого не предназначенные, пишет Business Insider.

Кроме того, в США объявили о введении полной блокады всех морских судов, входящих в порты Ирана. Центком США предупредил, что действия союзников на операцию затронут все прибрежные районы, включая Аравийский и Оманский заливы.

Вас также могут заинтересовать новости: